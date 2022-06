Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 6 al 12 giugno 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 6 al 12 giugno 2022. Seconda settimana di giugno, ora il caldo inizia a farsi sentire e la bella stagione è tutta da vivere. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi giorni? Avete già progetti e idee? O bisognerà solo lavorare sodo? E in amore, ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che chiederlo a Paolo Fox, l’amato astrologo che ogni sempre è in grado di ‘spazzare’ via ogni dubbio.

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie perché ora stai vivendo l’amore in modo impulsivo, passionale e Marte, che transita nel tuo segno, sta portando tanta verità e sincerità. Al punto che sarai in grado di chiudere una storia che ti ha fatto del male perché farai chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, cerca di mettere a posto quello che non va: tutto dipende da te, dalla tua volontà, ma sicuramente riuscirai nell’impresa perché le soddisfazioni arriveranno nei prossimi mesi!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte, sta portando emozioni sincere in amore, mentre Mercurio favorirà gli incontri. Cerca di non isolarti, di non chiuderti in casa e di vivere i rapporti sentimentali con più leggerezza, spensieratezza. Sul lavoro, buone occasioni in arrivo a fine giugno: che ne dici di occuparti di qualcosa di nuovo? Occhio, però, alle questioni finanziarie perché dovrai superare qualche problemino!

Oroscopo Gemelli

Quattro stelle per i Gemelli. Buone notizie per l’amore perché Venere dal 23 giugno inizierà un transito nel tuo segno e riuscirai a superare il passato, a liberarti da questo. Se ti interessa qualcuno fatti avanti, approfittane soprattutto giovedì perché poi ti toccherà fare una scelta. Sul lavoro, sei molto curioso e hai voglia di dare una svolta alla tua vita, di metterti alla prova. Questo, però, non è sempre possibile e non è certo così facile!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. Sei alla ricerca disperata dell’amore, ti stai facendo tante domande e, se hai chiuso una storia da poco, forse sei un po’ diffidente perché hai dovuto fare i conti con un po’ di delusioni. Sul lavoro, sei stanco e pretendi chiarezza dagli altri: occhio perché tra giovedì e venerdì qualcosa non andrà. Giove è dissonante, meglio mantenere la calma!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. Hai tanta autostima, sei molto sicuro di te e le storie che sono nate a maggio forse ora vanno riviste con più lucidità e razionalità. Non ti sta bene qualcosa e sabato potresti iniziare una discussione, forse inutile. Sul lavoro, grandi cambiamenti in arrivo soprattutto grazie a Giove e Marte che sono dalla tua parte: sei al centro dell’attenzione e stai attirando, tuo malgrado, un po’ di invidie e gelosie!

Oroscopo Vergine

Cinque stelle per il segno della Vergine. Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla tua parte e quindi puoi lasciarti andare ai sentimenti, alle passioni. Tu, in realtà, sei per la sicurezza, vuoi delle certezze, ma spesso le relazioni più belle sono quelle confusionarie (almeno all’inizio). Sul lavoro, ora è arrivato il momento di agire, anche perché Giove non è in opposizione!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Occhio in amore perché Giove e Marte sono in opposizione e tu sei un po’ diffidente nei confronti dei sentimenti. Qualcuno che ti intriga c’è, ma sei insicuro. Cerca di non chiuderti, di non isolarti, ma prima di fare delle promesse pensaci bene. Sul lavoro, cerca di andare avanti con calma e prudenza. Bene la situazione economica, ora guadagnerai di più!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Venere è in opposizione, in amore sei stanco e stai soffrendo un po’ perché sei sempre sulle difensive. Ti irritano le persone false, ma se hai messo al primo posto il lavoro e hai trascurato qualcuno ora forse puoi tornare indietro. Sul lavoro, pochi vantaggi questa settimana, occhio ai soldi. Meglio mantenere la calma e percorrere la strada della prudenza!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore le storie che nascono ora sono intriganti, Giove e Venere sono dalla tua parte e ti invitano a lasciarti andare alla passione. Chi ha chiuso un rapporto ora è pronto a mettersi in gioco, a lasciarsi alle spalle la paura. Sul lavoro, stai aspettando una promozione meritata, che ora forse sta arrivando. Chi è fermo da tempo ora può ripartire, quindi tutto sta procedendo secondo i piani!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore chi ha avuto una delusione non vuole mettersi in gioco, ha paura e ha bisogno di capire bene cosa è successo. Cerca di non offendere qualcuno, di non essere sempre così insoddisfatto, soprattutto nella giornata di giovedì. Sul lavoro, Giove è dissonante, quindi meglio fare attenzione al denaro. Problemi nel rinnovo di un accordo, forse qualcuno non ha mantenuto le promesse!

Le previsioni per l’Acquario

Tre stelle per l’Acquario. Chi sta vivendo due storie ora è indeciso, si trova di fronte a un bivio. Venere è dissonante, dovresti trovare il coraggio di fare chiarezza e dire quello che pensi. Le storie nate da poco sono in crisi. Sul lavoro, sta per iniziare una nuova fase per te: cerca di essere costante nelle scelte, in quello che fai e di cogliere al volo le belle novità soprattutto nella giornata di giovedì! Che ne dici di dedicarti a un hobby, a una passione? Ti farà bene!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Buone notizie in amore perché Venere è dalla tua parte e potresti fare un incontro speciale. Se hai avuto problemi in passato, ora devi andare avanti e devi cercare di dimenticarlo. Ottimo il weekend, sarai circondato da persone intriganti. Sul lavoro, un po’ di esitazione tra lunedì e martedì, poi tutto andrà bene. Belle proposte in arrivo, ma basta con questi limiti inutili: lasciati andare!