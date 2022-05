Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 9 al 15 maggio 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022. La prima settimana del mese di maggio è andata e ora, tra qualche giorno, prenderà il via un’altra: la bella stagione è alle porte, molti avranno modo di godersi il sole e le giornate lunghe. Altri, invece, dovranno lavorare, addirittura nel weekend. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi sette giorni? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Si partirà con il piede giusto o ci saranno ostacoli da superare? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Paolo Fox.

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla tua parte e ora sei alla ricerca di una persona. O hai solo il desiderio di recuperare una relazione che sembra senza speranza. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario, ma occhio perché nel fine settimana gli incontri sono favoriti per tutti. Sul lavoro, invece, presto raggiungerai un traguardo e la situazione astrologica è davvero importante. Anche e soprattutto per i giovani, che ora dovranno cogliere al volo le occasioni!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quattro stelle per il Toro. Alla fine del mese Venere sarà dalla tua parte e gli incontri saranno davvero importanti. Le stelle sono speciali e le relazioni con i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione promettono grandi cose. Sul lavoro, invece, non devi sottovalutare Marte e devi lasciarti andare a nuove emozioni. Le idee non mancano, ma occhio perché hai Saturno contrario!

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore non hai dubbi, anzi sei pronto a tutto: non vedi l’ora di lasciarti andare a belle emozioni. Il cielo promette grandi cose, soprattutto tra giovedì e venerdì: favorite, infatti, le nuove conoscenze. Sul lavoro sei sempre più importante e le giornate di giovedì e venerdì, proprio come per la sfera sentimentale, saranno quelle migliori. Ora puoi superare tutto, nulla ti spaventa!

Oroscopo Cancro

Tre stelle per il segno del Cancro. In amore attraverserai delle burrasche, stai mettendo in discussione quello che pensi. E quello che provi. Cerca di scegliere la persona giusta e di valutare bene prima di buttarti a capofitto in una relazione. Sul lavoro, si respira aria di cambiamento: occhio, però, al futuro perché gli equilibri stanno già vacillando. E devi farti trovare pronto a tutto!

Oroscopo Leone

Cinque stelle per il Leone. Venere è dalla tua parte e il periodo in amore promette grandi cose, anche per chi vuole conoscere nuove persone. Non devi fermarti ora perché le stelle sono dalla tua parte: devi metterti in gioco e farlo soprattutto attorno a giovedì. Sul lavoro, presto arriveranno le belle soddisfazioni. Mentre per i più giovani le conferme sono dietro l’angolo!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. Buone notizie in amore perché Venere non è più in opposizione, ma bisogna valutare bene prima di agire. Soprattutto se hai dubbi e perplessità su una persona. Cerca di andare avanti e se sei single è probabile che tu possa vivere una storia, forse non così tanto passionale come vorresti. Sul lavoro, devi capire se vale la pena portare avanti un progetto o no. In autunno qualcuno pretenderà molto da te: devi essere pronto a tutto!

Oroscopo del segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore non sopporti le persone ambigue, poco chiare. Quelle che ti creano confusione e indecisione. In questa settimana devi cercare di fare tutto con calma, di riflettere prima di agire sull’onda delle emozioni. Sul lavoro, devi cercare un accordo soprattutto se in passato hai dovuto fare i conti con dei problemi. Entro la metà del mese dovrai fare una scelta, che sarà fondamentale per il futuro!

Oroscopo Scorpione

Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore ora devi cercare di lasciarti andare, ma con calma e prudenza. Occhio alle discussioni nel weekend perché qualcuno potrebbe innervosirti, ma Marte è favorevole e ti aiuterà. Sul lavoro, hai deciso di fare solo quello che ti compete, senza strafare, senza farti sfruttare. Chi non è felice, però, deve guardarsi attorno, agire: non deve certo stare fermo, con le mani conserte!

Oroscopo Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Venere è dalla tua parte e l’amore promette grandi cose. Potresti addirittura innamorarti, ma devi fare tutto con calma. Valuta bene prima di agire! Sul lavoro, sei alla ricerca di nuove emozioni e nuovi progetti e le giornate di giovedì e venerdì saranno fondamentali per te. Conferme in arrivo!

Oroscopo Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore l’atmosfera è un po’ agitata perché stai aspettando una risposta che non arriva. Il problema, però, non sei tu, ma una persona che non sa bene come agire e che ti è vicino. Giovedì e venerdì meglio mantenere la calma, ma basta con le giustificazioni: le scuse inutili lasciano il tempo che trovano. Sul lavoro, modi nodi stanno per arrivare al pettine e ora non potrai più rimandare le scelte. Forza, devi guardare in faccia la realtà!

Le previsioni per l’Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. Venere è favorevole e promette grandi cose per i single. Se sei attratto da persone lontane, però, devi mantenere la calma. Favorite le giornate di giovedì e venerdì, ma occhio alle polemiche con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone. Sul lavoro, le stelle favoriscono i grandi progetti. Cerca di cogliere al volo tutto le opportunità: è il tuo momento!

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere non è dalla tua parte, ma sicuramente nell’ultimo periodo ha portato con sé emozioni forti. Bene il fine settimana, ma cerca di vivere alla giornata: basta con i problemi inutili. Sul lavoro, se hai un progetto ora è arrivato il momento di svilupparlo. Promette bene la giornata di giovedì, ma martedì e mercoledì forse sarebbe meglio evitare di fare delle domande, di avanzare delle richieste!