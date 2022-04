Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 18 al 24 aprile 2022

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 18 al 24 aprile 2022. La Pasqua è andata e questa è la settimana che inizia bene, forse meglio delle altre perché il lunedì è festivo, il weekend ancora più lungo. Ma come andranno questi 7 giorni di aprile? Il mese sta per finire, la bella stagione è alle porte: non ci resta che scoprire cosa succederà. Chi sarà più fortunato in amore? E quale segno, invece, dovrà fare i conti con qualche problemino sul lavoro? Ci saranno opportunità da cogliere al volo? Dobbiamo chiederlo a Paolo Fox, l’amato astrologo che troverà la risposta nelle sue previsioni.

Leggi anche: Oroscopo 2022, i segni fortunati secondo Paolo Fox: le anticipazioni per il nuovo anno

Ecco puntuale l’appuntamento più atteso della settimana, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’astrologo più amato d’Italia, che ci svelerà cosa prevedono le stelle nei prossimi giorni. Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e riprese liberamente su questo articolo.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Ariete

Cinque stelle per l’Ariete. Venere tra meno di un mese sarà dalla tua parte e l’amore andrà ancora meglio. Cerca di incontrare nuove persone, di lasciarti andare e di ‘pretendere’ qualcosa in più dal tuo partner, se sei innamorato. Sei disponibile, ora hai solo voglia di emozionarti. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando e forse una buona notizia è già arrivata. Le giornate che arriveranno saranno stimolanti e avrai anche modo di eliminare qualcosa di superfluo, qualcosa che per te non conta!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tre stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte e sta portando in amore, finalmente, la tranquillità. Hai voglia di lasciarti andare ai sentimenti e potresti addirittura innamorarti di qualcuno, che prima non ti piaceva. Favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, forse ti toccherà affrontare questioni spinose, molte riguarderanno il denaro. Fai attenzione, però, alla giornata di lunedì: le idee non ti mancano, ma devi mantenere la calma!

Oroscopo Gemelli

Tre stelle per i Gemelli. In amore c’è poca chiarezza e dalla scorsa settimana non sei molto sereno. Questo, però, è un peccato: ti fidi sempre meno delle persone che ti stanno accanto e le storie che nascono ora sono un po’ complicate da gestire. Sei stanco di fare l’amante di una persona impegnata, vuoi essere tu la prima scelta. Sul lavoro, fai attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Chi ha un’attività propria può contare su nuovi accordi, ma non temere perché dal prossimo mese tutto migliorerà. Forza, non mollare!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore lasciati andare alle nuove emozioni: sono favoriti i nuovi incontri, le nuove conoscenze e la passione si sta riaccendendo. Nel fine settimana lo sarà ancora di più. Ora finalmente hai capito che non puoi stare da solo! Sul lavoro, presto arriveranno delle belle opportunità: nuove scelte e idee all’orizzonte!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. In amore non sei ancora convinto e marzo non è stato certo un mese fantastico. Il passato torna, e lo fa in maniera ingombrante: la Luna sarà nel tuo segno lunedì, ma ora non vuoi lasciarti andare. Preferisci, anzi, ragionare, prima di buttarti a capofitto. Tutto migliorerà a maggio! Sul lavoro, la settimana è dura, dal punto di vista economico perché dovrai sostenere molte spese. Occhio, qualcosa di bello arriverà a maggio!

Oroscopo Vergine

Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore hai bisogno di fare delle verifiche, non c’è molta passionalità. Anzi, stai vivendo una situazione di disagio, hai pochi stimoli dall’estero. Forse ti aspetti troppo dalle persone che hai vicino, e sbagli! Se devi affrontare un discorso importante, meglio farlo nella giornata di mercoledì. Sul lavoro, ottima la parte centrale della settimana perché Mercurio e Luna saranno dalla tua parte e le novità non mancheranno!

Oroscopo del segno della Bilancia

Cinque stelle per il segno della Bilancia. La Luna sarà dalla tua parte venerdì e in amore non mancheranno le belle emozioni. Anzi, potrebbero esserci dei ritorni di fiamma, ma sono favoriti anche i nuovi incontri. Il cielo promette grandi cose, ma attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete. Sul lavoro, da maggio tutto sarà un pochetto più complicato, soprattutto per chi già l’anno scorso ha dovuto fare i conti con una crisi professionale.

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Favoriti i nuovi incontri con Giove e Venere che sono dalla tua parte. Ora tutto procede a gonfie vele in amore, anche se nell’ultimo periodo hai avuto tante incertezze e troppi dubbi. Avevi un po’ perso la fiducia, ma adesso devi andare avanti! Sul lavoro, occhio perché Mercurio porta con sé delle incertezze sull’aspetto economico. Novità per chi lavora come dipendente perché tutti gli sforzi verranno ripagati!

Oroscopo Sagittario

Tre stelle per il segno del Sagittario. Attenzione ai sentimenti perché tra mercoledì e giovedì potresti mettere all’angolo una persona che ti piace. Stai cercando la libertà, vuoi prima risolvere dei problemi sul lavoro e l’amore non ha la priorità, almeno non ora. Sul lavoro, da maggio arriveranno delle belle novità: cerca di pianificare tutto perché le notizie, quelle positive, sono dietro l’angolo. Ora devi solo pazientare e aspettare!

Oroscopo Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore ora sei molto affascinante, cerca di sfruttare bene la parte centrale della settimana. La passione c’è, devi solo lasciarti andare senza troppe paure: che ne dici di vivere alla giornata e di prendere tutto così come viene? Sul lavoro, il cielo promette grandi cose. Tu non ami chiedere, ma non puoi aspettare sempre gli altri: devi farti valere, una volta per tutte!

Le previsioni per l’Acquario

Cinque stelle per l’Acquario. In amore stai vivendo belle emozioni, sei attratto da una persona. Venere non è nel tuo segno, ma sicuramente ha lasciato qualcosa di bello: cerca di trovare il coraggio e di farti avanti. Sul lavoro, il periodo è critico, ma potrebbe arrivare presto una piccola chiamata. Tutto migliorerà dalla seconda metà di aprile, anche sul piano economico.

Oroscopo Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore tutto sta evolvendo, soprattutto grazie a Venere che è dalla tua parte. Cerca di avere più fiducia, di lasciarti andare e di fare un incontro speciale, soprattutto nel weekend. Sul lavoro, stanno arrivando belle opportunità, ma fai attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì perché saranno quelle più dure. Vantaggi verso la fine del mese di aprile!