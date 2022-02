Oroscopo settimanale Simon and the Stars, previsioni segno per segno 21-27 febbraio 2022

Inizia una nuova settimana e non si può partire senza conoscere le anticipazioni dell’oroscopo di Simon and the Stars, con tutte le previsioni annunciate nel corso della trasmissione Citofonare radio. Come andranno questi 7 giorni, gli ultimi del mese di febbraio? La settimana dal 21 al 27 procederà bene o ci saranno segni che dovranno fare i conti con degli ostacoli da superare? Non ci resta che scoprirlo!

Oroscopo Simon and the Stars: le previsioni dal 21 al 27 febbraio 2022

L’astrologo ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all’andamento del periodo: quelli poco fortunati hanno 1 cornetto rosso, i mediamente fortunati 3 cornetti rossi e quelli molto fortunati 5. Vergine, Gemelli, Sagittario e Cancro saranno i segni zodiacali meno fortunati per questa settimana, mentre andrà meglio per Leone, Bilancia, Ariete e Acquario. Fortunatissimi e giorni tutti da vivere per Capricorno, Toro, Pesci e Scorpione. Sarà davvero così?

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 febbraio 2022 di Mauro Perfetti

Dopo le previsioni di Simon and the Stars, possiamo concludere il quadro con le anticipazioni dell’astrologo Mauro Perfetti. Ecco come andrà, segno per segno, la settimana dal 21 al 27 febbraio 2022:

Oroscopo Ariete 21-27 febbraio 2022 : Cercate di non essere frettolosi e di non prendere decisioni senza pensare. Frenesia sul lavoro!

: Cercate di non essere frettolosi e di non prendere decisioni senza pensare. Frenesia sul lavoro! Oroscopo Toro 21-27 febbraio 2022: Non dovete avere paura di mostrarvi così come siete, anche con le vostre fragilità. Anzi, cercate di scoprirvi e di concentrare meglio le vostre energie!

Non dovete avere paura di mostrarvi così come siete, anche con le vostre fragilità. Anzi, cercate di scoprirvi e di concentrare meglio le vostre energie! Oroscopo Gemelli 21-27 febbraio 2022: Sentite la necessità di frequentare nuovi ambienti. Bene sul lavoro, il terreno è fertile e promette grandi cose!

Sentite la necessità di frequentare nuovi ambienti. Bene sul lavoro, il terreno è fertile e promette grandi cose! Oroscopo Cancro 21-27 febbraio 2022: La settimana parte bene. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele e le collaborazioni sono ottime!

La settimana parte bene. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele e le collaborazioni sono ottime! Oroscopo Leone 21-27 febbraio 2022: La settimana parte sottotono, poi tutto procederà bene!

La settimana parte sottotono, poi tutto procederà bene! Oroscopo Vergine 21-27 febbraio 2022: Chi è single avrà delle opportunità: favoriti gli incontri, insomma lasciatevi andare!

Chi è single avrà delle opportunità: favoriti gli incontri, insomma lasciatevi andare! Oroscopo Bilancia 21-27 febbraio 2022 : I single devono cogliere l’opportunità e incontrare una persona speciale. Sul lavoro sarete poco motivati!

: I single devono cogliere l’opportunità e incontrare una persona speciale. Sul lavoro sarete poco motivati! Oroscopo Scorpione 21-27 febbraio 2022: Sta per tornare nella vostra vita una vecchia fiamma. Sul lavoro cerca di capire chi e cosa sta rallentando il vostro percorso!

Sta per tornare nella vostra vita una vecchia fiamma. Sul lavoro cerca di capire chi e cosa sta rallentando il vostro percorso! Oroscopo Sagittario 21-27 febbraio 2022: Cercate di non perdere tempo in storie che non funzionano!

Cercate di non perdere tempo in storie che non funzionano! Oroscopo Capricorno 21-27 febbraio 2022: Bene, le stelle sono dalla tua parte: ora sei pronto alla scalata verso il successo!

Bene, le stelle sono dalla tua parte: ora sei pronto alla scalata verso il successo! Oroscopo Acquario 21-27 febbraio 2022: L’amore procede bene, anche i single ora possono mettersi alla ricerca dell’anima gemella. Ottimo il lavoro di squadra!

L’amore procede bene, anche i single ora possono mettersi alla ricerca dell’anima gemella. Ottimo il lavoro di squadra! Oroscopo Pesci 21-27 febbraio 2022: Dietro una bella amicizia si nasconde altro, chissà! Bene il lavoro, le giornate sono favorevoli!