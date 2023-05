Oroscopo weekend sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: quali sono i segni fortunati secondo Paolo Fox

Arriva il fine settimana, con Paolo Fox che ci parlerà dei segni più fortunati dell’Oroscopo per questo weekend. Il periodo cadrà tra il 20 e il 21 maggio 2023, in giornate che già saranno guastate dal maltempo che imperversa su tutta Italia. Ma i nostri segni zodiacali ci salveranno almeno negli ambiti dell’amicizia, la salute, l’amore e soprattutto la ricchezza, con questa che non guasta mai?

L’oroscopo di Paolo Fox per il weekend

Come ha riferito il famoso astrologo su Rai 2, in diretta al programma “I fatti vostri”, per il Sagittario si rivelerà un weekend complesso. Non solo nell’ambito dell’amore, ma anche sul piano della gestione dei rapporti personali: “Una cena o un pranzo con persone che non vuoi vedere, potrebbe fortemente infastidirti”. Per i Pesci, il riaffiorare di vecchie ruggini potrebbe rovinare quei due giorni. Il consiglio, in questi casi, è semplice: “Tieni i nervi tesi e cerca di lasciare correre queste situazioni”. Per Gemelli, consigliamo un fine settimana all’insegna del relax. Lasciatevi sorprendere con un’idea innovativa.

Le prove del fine settimana

Per Gemelli, consigliamo un fine settimana all’insegna del relax. Lasciatevi sorprendere con un’idea innovativa. Lo Scorpione, invece, verrà messo alla prova: “Una persona non gradita verrà rimessa sulla tua strada”. Come comportarsi allora? Paolo è chiaro: “Cercate di evitarla semplicemente, senza cercare scuse per attaccare brighe”. Insomma, un fine settimana che, anche per l’influsso del meteo, si potrebbe rivelare più complesso del previsto per ogni persona: occhi aperti e non cadete nelle provocazioni.

I segni fortunati per il weekend

Nella lettura dell’Oroscopo di questa settimana, sicuramente escono meglio i segni di Acquario, Toro e Vergine. Gli Acquario, se lo vorranno, potranno staccarsi dai problemi che li affannano in questo periodo. Toro, al contrario, si deve preparare a ufficializzare nuove storie d’amore nella sua vita. Per la Vergine, tante situazioni negative sono pronte ad aggiustarsi.