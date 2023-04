Paolo Fox e Branko 25 aprile 2023: classifica e previsioni segno per segno

In vista del 25 Aprile, ovvero la Festa della Liberazione italiana, arriva l’oroscopo di Paolo Fox e Branko. Per entrambi questo sarà un giorno per riprendere energie, magari dando la possibilità alle singole persone di uscire dalla monotonia della settimana e pensare a un gita fuori porta. Occasione assolutamente da sfruttare, così prendere del tempo per se stessi, i propri cari e magari schiarire le idee per l’ultima tranche della stagione lavorativa prima dell’estate.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 25 Aprile

Ariete – Se vi siete lasciati da qualche tempo, è tempo di riaprire il cuore all’amore: la persona che state aspettando potrebbe comparire dietro l’angolo. Sul lato professionale, un nuovo lavoro è nell’aria.

Toro – Approfittate di questa giornata, magari davanti una grigliata, per conoscere nuove persone. Potreste trovare personalità interessanti, sia sul profilo relazionale che lavorativo.

Gemelli – Anche qui, chi si è lasciato potrebbe trovare il momento giusto per ripartire con una nuova frequentazione amorosa. Sul lavoro, i risulti e le gratificazione tardano ad arrivare: serve stringere i tempi.

Cancro – Alle difficoltà dell’amore, serve andare avanti e non buttarsi giù. Sul mondo lavorativo, potrebbero arrivare inaspettate opportunità da prendere al volo.

Leone – State attraversando un momento di crisi amorosa: manca la passione, ma questa potrebbe riaccendersi se saprete mettere da parte lo stress. I pensieri, in amore, provengono anche dall’infelicità di un lavoro che non vi convince.

Vergine – In amore, la crisi vi sta portando a lasciarvi: forse dividere le strade diventa la migliore soluzione per entrambi. Tra i temi della discordia, il tuo lavoro: niente gratificazioni, troppo stress e la rabbia la porti a casa.

Bilancia – Se siete single, è il momento di tornare a frequentare seriamente una persona. La fortuna non vi sorriderà solo in amore, ma anche sul piano lavorativo.

Scorpione – In amore vivete questa storia con troppa rabbia e non fa bene a nessuno. Sul piano professionale, devi sforzarti di avere pazienza e cercare un buon equilibrio.

Sagittario – Ormai nella coppia la passione è latente, in una dinamica che vi sta danneggiando pesantemente: il tuo essere di corsa, ti rende ormai una persona sempre fuori casa.

Capricorno – Siete avventurieri, quindi volete giocarvi una carta per cambiare da cima a fondo la vostra vita. Con lo stesso spirito affrontate gli ostacoli del lavoro, che superate a suon di talento e organizzazione.

Acquario – La situazione col partner non è persa, a patto parliate e cercate delle soluzioni di comune accordo. Sul lavoro, per vedere riconoscimenti serve stringere i denti ancora qualche settimana.

Pesci – Se v’interessa una persona, non perdete tempo a buttarvi in amore: oggi passa un treno che va preso al volo e che rischia di non tornare più. Sul lavoro, le meritate gratificazioni sono vicinissime.

L’oroscopo di Branko

Ariete – Nell’aria è previsto un arrivo di soldi: utilizzateli per migliorare la vostra forma fisica, aggiornarvi sul mondo del lavoro oppure pensare a una vacanza che vi potrebbe piacere.

Toro – L’aumento dei prezzi vi ha leggermente messo in crisi con l’aumento dei prezzi. Dovete riguadagnare la fiducia sul posto di lavoro: qualche errore eccessivo ha messo in dubbio la vostra bravura agli occhi dei colleghi.

Gemelli – Oggi è il momento buono per investire su qualche progetto, che impegni il tuo tempo tra casa e lavoro. Se non vuoi troncare la relazione, devi controllare il tuo comportamento.

Cancro – Devi investire con intelligenza, sennò tanti sforzi potrebbero essere buttati nel cassonetto. La tua azienda cresce, ma non devi poggiarti sugli allori.

Leone – Nella tua vita, tante cose stanno andando meravigliosamente, Ora, però, serve cercare di migliorare gli ambienti che vivi abitualmente: dalla casa fino ad arrivare all’ufficio aziendale.

Vergine – I successi finanziari ti porteranno a valutare di cambiare casa, cercandone una più bella di quella che hai ora. Fai questo passo, i risultati ti sorridono e il mutuo non sarà un problema con questo ritmo.

Bilancia – Hai la necessità di dare un equilibrio a questa vita, dopo le recenti sbandate degli ultimi anni. Sul mondo del lavoro, piaci tanto al capo: a breve potrebbe arrivare un aumento.

Scorpione – Nonostante gli errori commessi, sei riuscito a rimettere in sesto l’azienda di famiglia. Devi stare più concentrato, fare una vita più tranquilla e pensare alla tua salute.

Sagittario – I tuoi familiari ti vogliono molto bene, tanto che ti supportano anche nelle scelte più complesse e impopolari. Riparti da chi ti vuole bene e soprattutto cura adeguatamente l’alimentazione.

Capricorno – Continui a sostenere un tenore di vita che non è alla tua portata: devi ridimensionarti, perché stai arrivando al limite. Le tue economie ti succhiano energie, facendoti commettere errori anche sul lavoro.

Acquario – Lavora sul tuo fisico, continua ad allenarti e mantenere uno stile di vita sano. Questo è il prima toccasana per superare ogni sfida che ti si para davanti. Evita le liti in famiglia.

Pesci – I tuoi capi ti apprezzano e ammettono che hai talento. Anche in casa, i familiari fanno il tifo per te. Devi continuare a tenere una mentalità sportiva davanti agli eventi.