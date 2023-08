Questi segni sono tra i più invidiosi dello zodiaco, guardati le spalle da loro

Siete curiosi di sapere quali sono i segni più invidiosi dello zodiaco? Secondo gli esperti di astrologia, alcuni segni sono più inclini di altri a provare invidia, gelosia e risentimento.

Sarà una questione di insicurezza o di carattere, le persone nate in questi mesi dell’anno e sotto questi segni sono estremamente invidiose ed è meglio mettersi in guardia da loro per evitare litigi o spiacevoli sorprese. Non bisogna dimenticare poi il ruolo cruciale che gioca l’ascendente nella determinazione caratteriale di un segno zodiacale.

Scorpione, un segno geloso e invidioso

Estremamente passionali ed amanti delle sfide, i nati sotto il segno dello Scorpione sono di natura persone gelose e invidiose.

Per loro “l’erba del vicino è sempre più verde” e quindi anziché lavorare sodo per raggiungere i loro obiettivi, passano il tempo a guardare gli altri e soprattutto a screditare chi fa meglio di loro. Sono tipi che rosicano praticamente per qualsiasi piccola cosa che accade agli altri nella loro vita quotidiana: se l’amico si è fidanzato, se l’amica ha avuto un complimento da un ragazzo o se il collega ha avuto un aumento di stipendio.

Al tempo stesso, lo Scorpione è una tipologia di persona molto vendicativa e che non accetta sconfitte né tradimenti.

Toro tra i segni più invidiosi dello zodiaco

Il Toro sembra una persona molto pacata e tranquilla, l’amico che tutti sognano. In verità questa tranquillità è solo apparente ed è uno dei segni più invidiosi dello zodiaco. Amante della pace e riluttante per tutto ciò che destabilizza il suo quieto vivere, questo segno cova in cuor suo grande gelosia e invidia, ma non sempre la manifesta perché vuole evitare a tutti i costi scontri e discussioni. Se provocato diventa estremamente irascibile e rancoroso. Un altro aspetto del suo carattere che tende a nascondere è la possessività.

Cancro tra i più invidiosi dello zodiaco

I nati sotto il segno del Cancro sono dolci, sensibili, intuitivi e lunatici. Essendo estremamente insicuri, tendono a essere paranoici e invidiosi. Per ferire il Cancro basta davvero poco, una parola sbagliata o un gesto, e per scatenare la sua gelosia ancor di meno. Profondamente legato alla famiglia, il Cancro ha difficoltà a fidarsi del prossimo e quando si fida si dona completamente, ma poi vive di ansie, paure, invidie e gelosie.

Se fai un torto al Cancro lo ricorderà per sempre e non tarderà a ripagarti con la stessa moneta. Quando è in coppia, il nato sotto il segno del Cancro è insopportabilmente geloso e possessivo e prova invidia per i successi del partner e tende a diventare soffocante.

Leone, invidioso inguaribile

I nati sotto il segno del Leone sono forti e sicuri di sé, ma tendono a diventare invidiosi se altri primeggiano o si fanno notare più di loro. Soffrono molto lo spirito di competizione. Adorano essere riempiti di attenzioni dal proprio partner e se non le ricevono diventano gelosi.

Amano molto i beni materiali e primeggiare e se notano che qualcuno ha più fortuna di loro o più successo nel lavoro non riescono a non essere invidiosi e vivere male. Rodersi il fegato è il loro pane quotidiano.