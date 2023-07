Sono questi i 5 segni fortunati di metà luglio, tanti soldi e amore per loro: chi

Gli esperti astrologi hanno reso noto i segni zodiacali che a metà di luglio daranno favoriti dalle stelle.

A partire da metà luglio, alcuni segni zodiacali saranno colpiti da un periodo propizio, sia in campo amoroso che economico. L’ultimo quarto di luna calante, ha specifici effetti sui segni zodiacali. Secondo quanto hanno dichiaro gli esperti di astrologia, in questa seconda metà del mese alcuni segni saranno più favoriti ai cambiamenti. Nel periodo di luna calante che va dall’8 al 14 luglio, alcuni segni saranno protagonisti d’importanti mutamenti.

Gli effetti della luna calante

La fase di luna calante, rappresenta un momento in cui sono favoriti i rinnovamenti. La luna in ambito astrologico, è il pianeta che influisce sui lati della personalità di ciascuno. I vari cicli lunari, sono legati al rapporto tra la luna e il sole. Dopo la luna piena, che porta sentimenti più forti e maggiore stress, e poi dopo la luna crescente si passa una fase più lenta. La fase della luna calante, è quella in cui si può riflettere con calma su ciò che è successo nelle altre fasi.

La luna ha influenza sull’umore e gli aspetti della personalità più profondi. Da sempre si ritiene che la luna abbia una certa influenza sull’umore e lo stato d animo dei diversi segni zodiacali. Nella fase di luna nuova si può avvertire un calo di energie.

Nella fase di luna crescente, si ha il momento adatto per nuovi inizi, relazioni e interessi nascenti. Con la luna piena, si avvertono gli effetti di tutto ciò che è iniziato nella fase di luna nuova. In particolare, nella fase di luna calante, è la fase in cui si riflette su tutto ciò che ha caratterizzato le fasi precedenti.

I segni più fortunati

Da metà luglio, alcuni segni saranno maggiormente favoriti. I segni più fortunati di questo periodo, saranno quelli del Toro, Vergine, Cancro, Sagittario e Acquario. Il segno del toro, in questo periodo potrà contare su giornate favorevoli negli affari. Chiaramente non mancheranno le opportuna di guadagna ma occorre fare attenzione a spendere con prudenza. Inoltre il toro può usare l’energia della luna calante per consolidare le relazioni amorose.

Il segno della vergine, potrà contare su nuove entrate economiche ma dovrà gestirle al meglio. Gli investimenti economici di tale periodo non vanno sottovalutati perché sono una garanzia per il futuro. Il segno del cancro, in questa fase può godere di una situazione professionale stabile. Inoltre la sua propensione a risolvere le questioni, può essere usata per risolvere conflitti di coppia.

Tra i segni più favoriti di luglio, vi è il sagittario che potrà risolvere ogni tipo di situazione sia finanziaria che familiare al meglio. Infine, il segno dell’aquario, potrà godere di un momento propizio per fare carriera. Grazie alle sue abilità e intuizioni, potrà vivere un buon momento sia in campo lavorativo che amoroso.

I segni più fortunati in amore

Oltre alla fortuna economica, nella vita di ogni persona è importante avere pure una certa fortuna in campo sentimentale. In questa fase lunare, alcuni segni saranno più esposti a cambiamenti e fortuna in amore. Pare che questi giorni siano quelli migliori per i rinnovamenti, rinnovare la passione e lasciare le cose negative.

In campo sentimentale, i segni più favoriti di questo periodo, saranno il segno dell’Ariete, Vergine, Gemelli e Sagittario. Per quanto concerne il segno dell’ariete, luglio è il mese ideale per incontrare persone nuove e interessanti. L’avventuroso e focoso ariete da metà mese potrà godere di una fase di grandi mutamenti.

La vergine, è uno dei segni più favoriti in amore nel mese di luglio, che può trovare l’amore in un contesto, evento o attività di proprio interesse. Il segno dei Gemelli, in questo periodo potrebbe riunirsi con un vecchio amore oppure avventurarsi in una nuova relazione. Infine il sagittario, potrebbe essere protagonista di qualche nuova avventura amorosa.