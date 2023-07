Sono questi i segni zodiacali più sfortunati di fine luglio: ecco chi rischierebbe

La settimana appena iniziata sarà l’ultima di luglio. Andiamo a vedere i segni zodiacali più sfortunati in questi sette giorni.

Il fascino e l’intrigo che circonda i segni zodiacali hanno affascinato le persone per generazioni. Luglio, un mese caratterizzato da temperature calde e soleggiamento, offre uno scenario unico per esplorare l’impatto delle costellazioni su vari segni zodiacali.

Cos’è lo zodiaco?

I segni zodiacali, che sono tradizionalmente usati per creare oroscopi, hanno un significato per molte persone che credono o rimangono scettiche nei confronti delle moderne previsioni astrologiche.

Tuttavia, lo stesso Zodiaco comprende solo una parte della sfera celeste, in particolare i percorsi visibili tracciati dal Sole, dalla Luna e dai pianeti.

Le costellazioni sono composte dalle stelle che compongono lo zodiaco, ciascuna delle quali è associata ai nomi di animali reali o creature mitiche.

La parola “zodiaco” deriva dalla lingua greca, in particolare dalla combinazione di due parole: “zoon“, che significa animale o essere vivente, e “hodos“, che significa strada o sentiero.

Alcune stelle all’interno della regione dello zodiaco, come osservato dalle civiltà mesopotamiche, sono state utilizzate per tracciare le posizioni della Luna e dei pianeti. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali più sfortunati di fine luglio.

I segni zodiacali più sfortunati di fine luglio

Durante l’ultima settimana di luglio, alcuni segni astrologici possono trovarsi di fronte a varie sfide e ostacoli nei loro viaggi di vita.

Tra questi segni, il Cancro è particolarmente incline a sperimentare una moltitudine di difficoltà. Governato dalla Luna, il Cancro è rinomato per la sua natura profondamente emotiva.

Tuttavia, durante la settimana che va dal 24 al 30 luglio, questo segno può incontrare fluttuazioni e interruzioni impreviste nel suo paesaggio emotivo.

Di conseguenza, gli individui appartenenti a questo segno potrebbero trovarsi a navigare in situazioni sconcertanti e alle prese con emozioni contrastanti.

Inoltre, i loro rapporti personali e familiari potrebbero essere messi a dura prova, rendendo quest’ultima parte di luglio un periodo arduo per i nati sotto il segno del Cancro.

Durante la settimana finale di luglio, la Bilancia, un segno zodiacale governato da Venere, potrebbe incontrare delle sfide.

Rinomati per la loro natura diplomatica e l’attenzione ai rapporti interpersonali, i Bilancia possono incontrare difficoltà di comunicazione durante questo periodo.

Dovranno affrontare le esigenze di varie aree della loro vita, il che potrebbe portare a un certo livello di instabilità.

Il Capricorno, il cui governatore astrologico è Saturno, può incontrare una fase caratterizzata dal dubbio e dall’incertezza.

Ciò potrebbe comportare battute d’arresto nel perseguire le proprie ambizioni, nonché la sensazione di essere sopraffatti da un carico eccessivo di responsabilità e compiti.

Per affrontare questo periodo difficile, il Capricorno dovrà dare la priorità alla ricerca dell’equilibrio e alla cura di sé.

Problemi anche per Ariete, Vergine, Toro e Pesci

Governato dal focoso pianeta Marte, l’Ariete, un segno zodiacale caratterizzato dalla sua natura impulsiva, può trovarsi alle prese con emozioni opprimenti e impulsi irrazionali.

In questa settimana, l’Ariete può sperimentare conflitti interiori, sia nelle interazioni con gli altri che dentro sé stesso.

Per prevenire azioni affrettate o impulsive, sarà fondamentale per l’Ariete dare la priorità alla ricerca di momenti di rilassamento e introspezione per ottenere chiarezza sulle proprie emozioni.

Essendo un segno di terra governato da Mercurio, le persone della Vergine possono incontrare difficoltà quando si tratta di trasmettere efficacemente i propri pensieri ed emozioni agli altri.

Non è raro che si sentano incompresi e abbiano difficoltà ad esprimere chiaramente i propri sentimenti.

In tali casi, è consigliabile che la Vergine faccia uno sforzo per aprirsi e confidarsi con persone di cui si fida, condividendo le proprie esperienze ed emozioni.

Sotto l’influenza di Nettuno, pianeta dominante dei Pesci, la fine di luglio potrebbe rivelarsi un periodo di incertezza e vulnerabilità per i nati sotto questo segno zodiacale.

Possono trovarsi suscettibili alle illusioni e ai sogni ad occhi aperti, che possono offuscare il confine tra realtà e immaginazione.

È fondamentale per i Pesci prestare attenzione e considerare attentamente qualsiasi scelta significativa durante questo periodo, al fine di evitare di cadere vittima di apparenze ingannevoli.

Nel regno dell’astrologia, il segno zodiacale Toro, noto per i suoi attributi terreni e governato dal pianeta Venere, può incontrare un periodo di sconvolgimento emotivo nelle loro relazioni.

Ciò può manifestarsi come dubbi e incertezze che circondano il proprio valore e la propria autostima.

Con l’approssimarsi della fine di luglio, si consiglia agli individui del Toro di cercare attivamente metodi per elevare il loro senso di autostima e coltivare la fiducia interiore, consentendo loro di superare eventuali ostacoli che potrebbero incontrare.