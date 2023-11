Ostia, pusher e cliente in fuga speronano l’auto della Polizia: agenti al Pronto Soccorso

Ostia, inseguimento all’ultima curva. La Polizia sorprende un pusher con il cliente e fa scattare la contesa: arrestato lo spacciatore.

Sembrava un film degli anni ’80, invece era tutto vero e stava succedendo a Ostia nel 2023. Giovedì, nel tardo pomeriggio, è scattato un inseguimento all’ultima curva tra un pusher con il suo cliente e un’auto della Polizia. Pochi istanti per ingaggiare un testa a testa degno della miglior serie Netflix. In questo caso, però, c’è poco da applaudire: la dinamica dell’avvicendamento è chiara, uno spacciatore è stato sorpreso in auto con il suo cliente.

Ostia, inseguimento in viale Alessandro Piola Caselli: arrestato un pusher, due agenti feriti

L’uomo è salito a bordo di una Toyota Yaris in viale Alessandro Piola Caselli. L’autocivetta delle Forze dell’Ordine ha visto tutto, dato che era poco distante, ed è iniziata la fuga – con relativo inseguimento – nei pressi della stazione Lido Centro. I poliziotti che hanno intrapreso l’azione sono rimasti feriti, poiché l’uomo – alle strette – ha speronato la macchina degli agenti in un ultimo, disperato, tentativo di fuga. Questo non ha evitato la cattura, inoltre sono stati sequestrati 80 grammi di hashish, più altri 100 che aveva in casa.

La situazione è sotto controllo anche per quanto riguarda l’incolumità dei poliziotti. Sono stati condotti al Grassi, ma attualmente non risultano essere in gravi condizioni. Quella che doveva essere una normale perlustrazione si è trasformata in un’azione d’altri tempi, gli interpreti si sono fatti trovare pronti nonostante le condizioni potessero sembrare sfavorevoli. L’operazione ha incassato anche il plauso dei commissariati di zona.