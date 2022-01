Roma: vandalizzata la teca e strappata la foto di Filippo, l’atleta morto a Ostia mentre ballava con gli amici

Roma, vandalizzata la teca e strappata la foto di Filippo Sideri. Non ci sono parole per commentare il vergognoso gesto commesso da ignoti nelle scorse ore sul litorale che hanno deciso di accanirsi contro il memoriale posizionato in ricordo del giovane di Acilia scomparso. Filippo, ricorderete, era morto nel luglio scorso mentre si trovava in discoteca, stroncato da un malore probabilmente collegato alla patologia d’asma della quale soffriva, l’asma. Adesso alcuni malviventi – non vediamo come potrebbero essere definiti altrimenti – hanno deciso di accanirsi contro la teca, scardinandola (all ricerca di cosa?) e soprattutto strappando la fotografia del giovane, promessa di Muay Thai.

Roma, strappata la foto in ricordo di Filippo Sideri

A rendere noto il deprecabile gesto è stata la mamma di un altro ragazzo del litorale romano, scomparso anche lui nei mesi scorsi. Si tratta di Daniela Salustri, madre di Riccardo Pica, la giovane vita spezzata il 26 febbraio 2021 mentre fuggiva da un senza tetto armato di spranga. I due ragazzi, stando a quanto affermato dalla donna, peraltro si conoscevano: «Come cavolo si fa a fare una cosa simile. Vergognatevi. Tu conoscevi Riki riposa in pace con lui e proteggeteci. Lui è un altro angelo Filippo», ha scritto Daniela.

Il precedente: rubata la maglia della Roma in memoria di Riccardo Pica

La donna peraltro ci era già passata con il proprio figlio e forse per questo non ha voluto lasciar correre l’atto vandalico odierno. A maggio 2021 infatti ignoti avevano trafugato la maglietta della Roma che era stata affissa in ricordo del giovane al Parco della Madonnetta ad Acilia. Anche in quella circostanza grande era stata la rabbia dei residenti e dell’opinione pubblica; ma stando a quanto successo nuovamente in queste ore, evidentemente qualcuno il messaggio non l’ha ancora recepito…