100 euro per la notte insieme ma lei rifiuta il sesso: lui cerca di ammazzarla

Tentato omicidio in provincia di Roma. Uomo cerca di uccidere una donna che aveva invitato a trascorrere la notte insieme: ma al rifiuto di fare sesso ha provato a scaraventarla giù dal balcone. Cosa è successo.

L’invito a trascorrere una notte insieme. In più anche il pagamento di 100 euro: evidentemente l’uomo pensava che sarebbe bastato per convincere la donna ad andare oltre la semplice compagnia. Ma così non è stato. E al suo rifiuto di fare sesso non ci ha visto più. Prima l’ha aggredita e minacciata di morte poi ha tentato in tutti i modi di scaraventarla giù dal balcone.

Tentato omicidio a Carpineto Romano

I fatti risalgono a giovedì scorso ma la notizia è trapelata soltanto in questi minuti. L’uomo, di 33 anni, come detto aveva invitato nel suo appartamento una giovane donna (di due anni più piccola, ndr), senza fissa dimora, promettendole la somma di 100 euro per trascorrere la notte insieme.

A quel punto il 33enne ha provato a convincerla ad andare a letto con lui. Ma lei si è rifiutata di avere rapporti sessuali: ed è qui che è scattato il raptus. L’uomo dapprima l’ha aggredita fisicamente, poi l’ha minacciata di morte ed infine ha tentato di scaraventarla dal balcone dell’abitazione con l’intenzione di farla precipitare dal secondo piano.

L’intervento dei Carabinieri

Fortunatamente il tempestivo intervento dei Carabinieri e quello di un vicino connazionale, ha consentito di evitare il peggio. I Militari sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento dopo aver forzato la porta, e a mettere in sicurezza la donna che, prontamente, è stata poi trasportata dal personale del 118 presso l’Ospedale di Colleferro. La vittima dell’aggressione, ancora sotto choc, ha ricevuto una prognosi di giorni 5 e successivamente accompagnata presso un Centro Antiviolenza della provincia di Roma.

Arrestato l’aggressore

Il 33enne invece – soggetto già noto alle forze dell’ordine – d’intesa con la Procura della Repubblica, è stato arrestato l’indomani e condotto nel carcere di Velletri. Ieri mattina, il G.I.P. veliterno ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere, in attesa del processo. L’accusa a suo carico è quella di tentato omicidio. L’operazione e le indagini sono state eseguite dai Carabinieri della Stazione di Colleferro coadiuvati dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro.