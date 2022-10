‘Brutto fr…o’: ragazzo pestato, minacciato e insultato dal branco perché gay

Lo hanno picchiato, minacciato e insultato per il suo orientamento sessuale. Aggressione choc a Terracina in provincia di Latina dove quattro persone hanno brutalmente aggredito un giovane del posto. L’azione omofoba del branco è stata però ripresa da una telecamera interna dell’esercizio commerciale dove si sono consumati i fatti. Per questo i soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati e fermati dai Carabinieri della locale compagnia.

Aggressione omofoba a Terracina

Il branco è ritenuto responsabile di aver aggredito, procurandogli delle lesioni e rivolgendosi alla vittima con frasi intimidatorie e discriminatorie connesse al suo orientamento sessuale, il giovane Terracinase. Il blitz nei confronti degli aggressori è scattato stamani, venerdì 14 ottobre 2022, alle prime luci dell’alba. I Carabinieri hanno così eseguito il provvedimento applicativo delle misure cautelari personali emessa da tribunale di latina su richiesta della procura di latina.

Foto di repertorio

