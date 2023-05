Cadavere sulla spiaggia a Passoscuro: trovata una donna morta sulla battigia, è mistero

Triste scoperta nella mattina di oggi, 1° maggio, a Fiumicino, davanti allo stabilimento Amare Holy Beach di Via Ghilarza, nella frazione di Passoscuro. Il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato sulla battigia da alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme, contattando, alle ore 7.45 il Nue 112. La chiamata è stata passata alla sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia, che ha inviato i soccorsi. Al momento è mistero sulle cause del decesso della ragazza. Non si esclude alcun motivo: dal malore al suicidio, fino alla morte violenta.

Donna morta sulla spiaggia

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Fiumicino, con l’ausilio dei Carabinieri della stazione di Passoscuro e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Dai primi rilievi, Secondo le prime informazioni, il corpo presenterebbe tracce recenti di presenza in acqua. È quindi stato informato il Magistrato di turno e la salma della giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per poter effettuare l’esame autoptico finalizzato a stabilire le esatte cause della morte. Seguiranno aggiornamenti.

(Foto di Marcello Landi)