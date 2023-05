Cerca di uccidere i genitori a calci e coltellate: arrestato 47enne

Li ha massacrati con i calci, poi, vedendo che non morivano, ha preso un coltello e con quello ha iniziato a colpirli in maniera violenta, usando anche un altro utensile da cucina. Lui, un 47enne di Formia, era scatenato, per nulla commosso dalle urla di dolore e dalle richieste di pietà da parte di quei due anziani. I suoi genitori, suo padre e sua madre, coloro che gli avevano dato la vita e a cui lui la stava togliendo.

Tentato duplice omicidio a Formia

La terribile vicenda è accaduta questa mattina presto, intorno alle 8:00, a Formia. Delle urla strazianti hanno allertato i vicini di casa dei due anziani, che hanno chiamato il NUE 112, dicendo che un uomo stava aggredendo i propri anziani genitori. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Formia. I poliziotti hanno trovato l’uomo davanti al palazzo segnalato, fermo e con un coltello con evidenti tracce di sangue tra le mani. Alla richiesta degli agenti, il 47enne ha raccontato loro soltanto che al piano di sopra erano presenti i suoi genitori. Nessun riferimento all’aggressione, come se nulla fosse successo.

Dopo aver fermato e disarmato l’uomo, gli agenti si sono immediatamente recati nell’appartamento dei genitori per prestare soccorso e lì hanno riscontrato tracce di sangue sui pavimenti e sui muri delle stanze. In una delle camere dell’appartamento hanno trovato l’anziana coppia, ancora agonizzante. Entrambi i genitori sono stati rinvenuti distesi sul letto e coperti di sangue. Fortunatamente erano ancora vigili e pertanto sono stati in grado di riferire agli agenti dell’aggressione subita da parte del figlio.

Il racconto delle vittime

Dai loro racconti è emerso che l’uomo si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e con numerosi fendenti di coltello, nonché con un utensile da cucina. Sul posto, oltre al personale del Commissariato, sono intervenute anche due ambulanze e personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.Entrambi gli anziani genitori dall’aggressione hanno riportato profonde ferite da taglio in varie parti del corpo e pertanto sono stati trasportati presso l’ospedale di Formia, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato duplice omicidio. L’Autorità Giudiziaria, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal personale intervenuto, concordando con l’ipotesi del tentato duplice omicidio ai danni dell’anziana coppia, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Cassino.