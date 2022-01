Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: oltre 16.000 positivi, salgono ricoveri e terapie intensive

Sono oltre 16.000 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. O meglio, i contagi, su un totale di 110.297 tamponi, sono 16.464 (ieri ne erano 9.377), ma salgono anche i ricoveri (+19) e le terapie intensive (+13). 14 i pazienti deceduti, 1209 i guariti, con i dati che continuano a preoccupare. E che, come ha affermato l’assessore D’Amato, sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni.

“I casi a Roma città sono a quota 7.764. Ieri sono state effettuate oltre 63 mila vaccinazioni pari a +14% rispetto al nuovo target commissariale. Record di casi e tamponi, pressione su ospedali e operatori sanitari è dovuta principalmente ai no vax – spiega D’Amato – auspico che si valuti seriamente l’obbligo vaccinale”.

Coronavirus nel Lazio, D’Amato: ‘I casi aumenteranno’

E se ieri nel Lazio c’è stato un record di vaccini con oltre 63 mila somministrazioni, oggi il record è in un altro ‘settore’ e non è certo positivo. Sì, perché nella Regione c’è stato un boom di nuovi casi, contagi che sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni. ‘Bisogna correre, chi non è vaccinato rischia la vita e intasa gli ospedali’ – ha spiegato l’assessore D’Amato. ‘Oggi – ha proseguito – il Policlinico Umberto I prende in carico due pazienti non vaccinati di 40 anni destinati alla terapia intensiva in ECMO ovvero in circolazione extra corporea’.

Lazio: le scuole riaprono il 10 gennaio 2022

I casi aumentano, la variante Omicron continua a circolare (e anche rapidamente), ma le scuole nel Lazio riapriranno tutte il 10 gennaio 2022. A confermarlo è stato poco fa proprio il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, mentre in molti si aspettavano una chiusura o uno slittamento per ritornare a scuola, visto l’incremento dei contagi. Ma niente da fare nel Lazio, dove per rientrare tra i banchi in totale sicurezza dal 7 gennaio prossimo verranno messi a disposizione ben 27 drive in per potenziare il contact tracing e scovare gli eventuali casi positivi.

CLICCA QUI PER CONSULARE L’ELENCO DEI DRIVE IN

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl del 5 gennaio

Asl Roma 1: sono 2.488 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 4.461 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 815 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 719 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.261 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 3.204 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 3.516 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 959 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.034 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 501 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 1.022 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.