Dramma a Guidonia, schianto sulla via Nomentana: morta una donna, gravissimo il bambino

È avvenuto pochi minuti fa un drammatico incidente sulla via Nomentana, dove nel tratto della SP22A sono andati in collisione un’autovettura e un bus dell’ATAC. Se le dinamiche dell’impatto devono essere ancora chiarite, il bilancio del sinistro è tragico: morta una signora anziana, con il piccolo nipote di quattro anni che in questo momento lotta tra la vita e la morte in ospedale, viste le gravi condizioni.

Drammatico incidente alle porte di Roma

Alle ore 16,20 circa la S.O. ha inviato sulla strada provinciale SP22A, nel Comune di Roma, la squadra VVF 10/A per un incidente stradale, in cui ha perso la vita una donna. Lo scontro frontale ha visto coinvolto un furgone e un’auto, in cui all’interno viaggiava anche un bambino di quattro anni: necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il piccolo dalle lamiere dell’abitacolo. Affidato al personale del 118 presente e successivamente elitrasportato al pronto soccorso in codice rosso. Attualmente il corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. FF.OO sul posto.

Le vittime dell’incidente

Secondo gli aggiornamenti ricevuti, il gravissimo incidente sarebbe avvenuto alle porte di Roma, precisamente nella località di Guidonia Montecelio. Lo scontro tra i due veicoli sarebbe avvenuto quando l’auto dell’anziana donna, di 62 anni al momento del decesso, viaggiava all’altezza del centro residenziale di Parco Azzurro, nella zona di Colleverde. La signora deceduta era a bordo di una vecchia Fiat Panda di colore blu, che probabilmente avendo sistemi di sicurezza inesistenti non ha potuto tutelare l’incolumità delle persone che ci viaggiavano a bordo.

Le condizioni del bambino

Desta particolare attenzione la salute del bambino di quattro anni, risultato come il nipotino della signora. Il bambino era rimasto incastrato nelle lamiere dell’autovettura, obbligando i vigili a un taglio della carrozzeria della macchina per liberarlo e garantirgli le cure necessarie. Le sue condizioni sono disperate, considerato come la macchina su cui viaggiava si è scontrato con un mezzo ATAC della linea “337”.