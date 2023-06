Roma, in due sul monopattino contro un’auto: gravi due ragazzini di 13 anni

Ancora un incidente a Roma, ancora un monopattino, uno di quei mezzi green ed ecologici che ha invaso la Capitale, coinvolto nel sinistro. Questa volta siamo in viale Antonio Ciamarra: è qui che ieri sera, circa quindici minuti dopo le 23, due ragazzini a bordo di un monopattino si sono schiantati contro un’auto. E l’impatto è stato violento.

Incidente col monopattino in viale Antonio Ciamarra a Roma

L’incidente, sulla cui dinamica sono in corso tutti gli accertamenti, è avvenuto ieri sera, in viale Antonio Ciamarra, nel quartiere Cinecittà della Capitale. A scontrarsi, per cause tutte da verificare, un monopattino e un’auto, una Toyota Aygo. Sul monopattino viaggiavano due ragazzini, entrambi di 13 anni, mentre alla guida della vettura un ragazzo italiano di 20 anni, che si è fermato per prestare i primi soccorsi. Nella carambola, inoltre, sono stati ‘colpiti’ 4 veicoli in sosta.

Come stanno i ragazzi sul monopattino

Ad avere la peggio, purtroppo, i due 13enni a bordo del monopattino: uno è stato trasportato al Bambino Gesù di Roma, dove si trova in prognosi riservata, l’altro è arrivato nello stesso nosocomio in codice giallo. Ora bisognerà fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo in quegli istanti. Sul posto, per eseguire tutti i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Prenestino: a loro il compito di mettere insieme i tasselli e chiudere il cerchio.