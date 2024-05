Dramma a Roma: 21enne trovato morto in strada vicino al Vaticano

Tragedia questa mattina a Roma dove il corpo senza vita di un ragazzo di soli 21 anni è stato rinvenuto in strada. E’ successo intorno alle 4.00: il ragazzo è precipitato da un ponte. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Polizia.

Si cerca di far luce sul dramma consumatosi stamani in Via Aurelia 80, a due passi dal Vaticano, a Roma. Il giovane, classe 2003, è stato rivenuto lungo la via sotto al ponte che attraversa la strada. Da qui sarebbe caduto – in circostanza da chiarire – precipitando al suolo. Un impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

21enne trovato senza vita vicino al Vaticano

L’allarme è scattato intorno alle 5.00 di oggi, mercoledì 8 maggio 2024. La drammatica caduta tuttavia risalirebbe a circa 40 minuti prima: passando al vaglio le telecamere di zona, in particolare quelle di un vicino albergo, queste ultime avrebbero ripreso il giovane cadere dal ponte esattamente alle 4.18 e finire in strada. In quei drammatici fotogrammi, come appreso dalla nostra Redazione, si vedrebbe anche il momento dell’impatto al suolo.

Ma cosa è successo? Si è trattato di un gesto volontario? Queste le domande a cui gli investigatori della Polizia di Stato, giunti in poco tempo sul posto, sono chiamati a dare una risposta. In tal senso si cercano ulteriori videocamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il fatto da altre angolazioni, consentendo così di chiarire la dinamica della caduta.

Si cercano i familiari

Intanto la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti, è intervenuta la Polizia Mortuaria. Presenti anche i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale in ausilio per la viabilità in zona. La strada infatti, a seguito dell’accaduto, è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra Via di Porta Cavalleggeri e Piazzale Gregorio VII.