Dramma a Roma: 50enne trovato morto sul balcone di casa

Tragedia questa mattina, intorno alle 10.30, a Roma, in via Giulio Braida, alla Balduina: è qui che è stato trovato un uomo di 50 anni, ormai senza vita, riverso a terra sul balcone di casa. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per lui, classe 1973, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. E sembrerebbe che lui si sia suicidato, abbia deciso di togliersi la vita. Non lanciandosi dal balcone, ma ferendosi, forse auto-lesionandosi.

Suicidio a Roma in via Giulio Braida oggi

Questa mattina un uomo, di 50 anni, è stato trovato senza vita sul balcone di casa. Sul suo corpo gli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, hanno trovato diverse tracce ematiche. Da una primissima ricostruzione, pare che l’uomo si sia tolto la vita, forse tagliandosi le vene. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso e per gli accertamenti.

Il tentato suicidio pochi giorni fa a Ostia

Pochi giorni fa a Ostia un ragazzo di 30 anni ha tentato di togliersi la vita e si è gettato dal quinto piano della sua abitazione. Le condizioni sono apparse da subito critiche, il giovane è stato trasportato con l’eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.