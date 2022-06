Election Day, aperti i seggi: oggi si vota per le amministrative e per il referendum

Si sono aperti alle ore 7:00 di questa mattina i seggi elettorali per le operazioni di voto. Oggi sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco ben 971 comuni italiani, per un totale di circa 9 milioni di elettori.

Ma alle urne andranno, potenzialmente, 50.915.402 elettori (4.735.783 residenti all’estero), che dovranno invece esprimersi sui quesiti referendari.

Per quanto riguarda le amministrative, in Italia sono 26 i Comuni capoluogo di provincia (quattro di questi sono anche capoluogo di regione). Le città in cui si vota sono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Genova, Frosinone, Gorizia, La Spezia, L’Aquila, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Palermo, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

I Comuni al voto in provincia di Roma

Per quanto riguarda la provincia di Roma si vota in questi Comuni:

Guidonia Montecelio, Ciampino, Cerveteri, Ardea e Ladispoli, Fonte Nuova e Grottaferrata (città che hanno più di 15mila abitanti) è previsto anche un eventuale ballottaggio il 26 giugno. In caso contrario, invece, il sindaco verrà eletto con il 50% +1 delle preferenze.

Turno secco, d’altro canto, spetta a Lanuvio, Castel Gandolfo, Allumiere, Lariano, Formello e Capena, Mazzano Romano, Castelnuovo di Porto Manziana, Labico, Nemi, Nerola e Ciciliano, Torrita Tiberina, Casape e Camerata Nuova.

I Comuni al voto in provincia di Latina

Si va alle urne a Gaeta, San Felice Circeo, Sabaudia, Cori, Santi Cosma e Damiano, Ponza e Ventotene.

I Referendum

I quesiti referendari sono cinque. Per chi non ha ancora le idee chiare, ecco in questo articolo una spiegazione semplice ai quesiti, c he riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati.