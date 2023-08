Fast & Furious per le strade di Roma: volante della Polizia si ribalta durante l’inseguimento, feriti due agenti

Un inseguimento da cardiopalma per le strade della Capitale, cercando di schivare le auto nel traffico del venerdì sera di una Roma fin troppo piena nonostante l’estate. E poi lo schianto finale, con i due agenti finiti in ospedale, uno dei due in gravi condizioni. È iniziato tutto in pieno centro, terminando sul “tronchetto”, in direzione di Teramo, all’altezza dell’uscita di via dei Fiorentini, con la volante della Polizia ribaltata dopo aver percorso decine di chilometri incollata a una Saab con targa romena in fuga.

Forzato posto di controllo

Tutto ha inizio alle ore 22:30, in via Marsala, a due passi dalla stazione Termini. La pattuglia della volante Spinaceto, vedendo una Saab grigia con targa romena aggirarsi con fare sospetto, decidono di fermarla. Ma gli occupanti, invece di fermarsi al controllo, forzano il posto di blocco e partono a gran velocità per le strade del centro, nonostante il traffico.

Gli agenti, senza perdersi d’animo, salgono in auto e partono all’inseguimento della vettura. La corsa si snoda per diversi chilometri, passando da Portonaccio e Tiburtina, per poi arrivare sul Tronchetto dell’A24. Ed è qui che la Saab acquista ancora maggiore velocità. I poliziotti cercano di tallonarla. Ma ad un tratto la vettura in fuga svolta all’improvviso, all’altezza di via dei Fiorentini.

L’incidente

Ed è per fare la stessa manovra che i poliziotti che perdono il controllo della loro auto e si ribaltano. La volante Spinaceto si “catapulta” e finisce capovolta fuori strada. I due agenti restano entrambi feriti, uno in maniera più seria, l’altro in modo lieve. Sul posto intervengono due ambulanze, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del Fuoco, oltre ai colleghi della Polstrada e della Polizia di Stato.

Uno dei due poliziotti è cosciente, l’altro, più grave, è viene trovato a terra, con un trauma cranico. L’agente, portato in codice rosso al Policlinico Umberto I, ha riportato una frattura alla costola e il setto nasale rotto, oltre alle contusioni alle gambe. Ne avrà almeno per 20 giorni. Il suo collega, invece, se la caverà con 5: è stato dimesso stamattina. L’auto in fuga è tutt’ora ricercata.