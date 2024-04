Grossa fuga di gas a Roma: palazzina evacuata, strade e negozi chiusi | Cosa sta succedendo

Fuga di gas a Roma: palazzina evacuata e negozi chiusi. Apprensione stamattina nel quartiere di Torpignattara dove una palazzina è stata fatta evacuare e le attività commerciali chiuse. Interdette anche diverse strade. La situazione e tutti gli aggiornamenti.

E’ in corso da stamattina un intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di Torpignattara interessata da una fuga di gas. Un palazzo è stato fatto evacuare. Presente anche il personale di Italgas e i Vigili del Fuoco. Diverse le strade chiuse secondo LuceVerde: Via di Acqua Bullicante, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Dalla Vedova e Via Giambattista Ramusio, Via Giambattista Ramusio, da Via Alfonso Antonini a Via di Acqua Bullicante, e Via Giuseppe dalla Vedova, da Via Alfonso Antonini a Via di Acqua Bullicante.

Importante fuga di gas oggi a Torpignattara: tutti gli aggiornamenti

L’allarme è scattato intorno alle 10.15 circa di oggi, mercoledì 10 aprile 2024. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del V gruppo Prenestino della Polizia di Roma Capitale impegnate a gestire la messa in sicurezza e la viabilità soprattutto in Via dell’Acqua Bullicante, oggetto come detto di un’importante fuga di gas.

In particolare il tratto specifico interessato comprende i civici 221a e 227c della strada. Per ragioni di sicurezza al civico 223c l’edificio è stato sgomberato temporaneamente e i residenti sono stati fatti evacuare per sicurezza. Si tratta di 5 adulti e 1 bambina. Chiuse a scopo precauzionale anche tre attività commerciali site nella medesima via. Interdetta alla circolazione, infine, anche Via Giambattista Ramusio.

