Gambizzazione al Tufello, arrestato Marco Canali: in casa una pistola e 29 cartucce rubate

Alla fine è stato arrestato anche lui, Marco Canali, l’uomo che mercoledì 22 febbraio 2023 è stato gambizzato al Tufello, mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Ieri, infatti gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, nell’ambito di un’accurata attività info-investigativa, hanno controllato a fondo l’appartamento del 47enne.

Pistola e cartucce nascoste in casa

Nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola, una Beretta modello 96, calibro 40 Smith & Wesson risultata rubata, oltre a 29 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è quindi stato arrestato per detenzione di arma comune da sparo e del relativo munizionamento, oltre che per la ricettazione dell’arma, in quanto compendio di furto.

Solo cinque giorni fa erano stati arrestati con l’accisa di tentato omicidio i due uomini accusati di aver gambizzato Canali. Si tratta di due romani, F.S. di 46 anni e M.A. di 37. Il primo è apparso, come protagonista, nel video di una delle canzoni di Achille Lauro. Ballava in una delle canzoni più celebri del cantante, tanto da essere diventato “famoso” in molti ambienti. Sulla gambizzazione al Tufello gli inquirenti hanno da subito rilevato lati oscuri, a partire dal racconto fatto da Marco Canali, che aveva riferito agli agenti di aver visto due uomini incappucciati. Ma, in un secondo tempo, questa circostanza si sarebbe rivelata non veritiera.

La gambizzazione

La gambizzazione era avvenuta all’interno dell’abitazione di Canali, in via Via Monte Taburno. I due avevano suonato alla porta intorno alle ore 17:10. Ad aprire la compagna di Canali, che – secondo il racconto – era in un’altra stanza, a dormire, e non aveva avuto il tempo di reagire. Poi gli spari, due colpi alle gambe, e la fuga. Il 47enne era stato soccorso e portato in codice rosso all’Umberto I, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.