Gambizzazione al Tufello, uno degli arrestati protagonista del video di Achille Lauro

È apparso, come protagonista, nel video di una delle canzoni di Achille Lauro. Di certo non poteva immaginare che la sua popolarità, in seguito, sarebbe stata per ben altro. Ma adesso lui, F.S., 46enne romano, è tornato protagonista delle cronache in quanto accusato, insieme al 37enne anche lui romano M. A., di tentato omicidio.

Secondo l’accusa formulata dal Giudice per le Indagini Preliminari, infatti, i due sarebbero gli autori della gambizzazione avvenuta a Roma, in zona Tufello, lo scorso 22 febbraio. Vittima dell’agguato, avvenuto in via Monte Taburno, Marco Canali. L’uomo si trovava all’interno della sua abitazione quando due persone incappucciate hanno suonato al campanello.

L’irruzione in casa

Ad aprire la compagna di Canali, che si trovava in camera da letto, a dormire. L’uomo non ha fatto in tempo a rendersi conto di nulla: le due persone incappucciate, che nel frattempo avevano fatto irruzione nell’appartamento, hanno fatto fuoco contro di lui. Due colpi che lo hanno raggiunto alle gambe. Poi i due sono fuggiti, per paura di essere catturati, mentre tra le urla di paura della compagna veniva dato l’allarme.

Canali, soccorso, veniva portato in ospedale, all’Umberto I, dove i medici lo ricoveravano in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, intervenuti prontamente sul posto, hanno avviato subito le indagini che, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’identificazione delle due persone arrestate questa mattina su esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.

Poi la scoperta del passato di uno dei protagonisti: la conoscenza con Achille Lauro, al punto da diventare protagonista di uno dei suoi videoclip. Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.