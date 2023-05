Spari a Roma, terrore in strada: agguato al Don Bosco, gambizzato 44enne

Ancora spari a Roma. Ieri sera, poco prima delle 22.00, un uomo è stato colpito più volte con colpi d’arma da fuoco alle gambe. Soccorso, è stato portato in Ospedale in codice rosso (nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita). E’ successo in Via Chiovenda, nel quartiere Don Bosco, a due passi dalla Palmiro Togliatti. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, è intervenuta la Polizia.

Spari in Via Chiovenda sabato 27 maggio 2023

Sul posto è intervenuta anche la sezione scientifica della Polizia di Stato. Al momento sono pochi i particolari in merito all’accaduto: dalle prime informazioni disponibili l’uomo, 44 anni, italiano, stava camminando in strada in Via Chiovenda quando è stato raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe. Il 44enne si è accasciato al suolo ed immediatamente è stato dato l’allarme. L’uomo è stato portato presso il nosocomio di Tor Vergata dove è giunto in codice rosso; da quanto si apprende, come detto, non sarebbe in pericolo di vita.

Il movente dell’agguato in strada ieri sera al Don Bosco

In fase di accertamento il movente che ha portato ignoti a colpire ripetutamente la vittima. Tra le ipotesi quelle di un avvertimento o di un regolamento di conti. Il fatto ha generato panico nel quadrante, sconvolgendo quello che sembrava un sabato sera come tanti. Prima degli spari, la terza volta nel giro di poche ore nella Capitale.

Spari a Roma, i fatti delle ultime ore

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, altri momenti di paura sono stati vissuti in un altro quartiere di Roma, a Spinaceto. Qui è scattato l’allarme per l’avvertimento di alcuni spari ma si sarebbe trattato soltanto di una scacciacani; in strada però la tensione era ugualmente altissima a causa di un’accesa lite tra famiglie rom. Venerdì sera invece, al Quarticciolo, un uomo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco forse a seguito di un contenzioso legato a questioni di droga. E non dobbiamo dimenticarci degli omicidi degli ultimi mesi: quelli di Luigi Finizio e Andrea Fiore, morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

