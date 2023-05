Roma, spari tra famiglie rom: interviene la polizia, donna incinta in ospedale

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 27 maggio, a Roma, dove dei colpi di arma da fuoco hanno spaventato i residenti del quartiere Spinaceto. A seguire, ambulanze e sirene della polizia, che hanno allarmato gli abitanti. Inizialmente il pensiero, data la vicinanza alla Pontina, è andato a un incidente stradale. Ma la realtà era tutt’altra: una lite tra famiglie rom, finita con colpi di arma da fuoco.

“Aiuto, stanno sparando”

Qualcuno, sentando nitidamente gli spari provenire dalla laterale della Pontina, all’altezza di Spinaceto, in direzione Pomezia/Latina, nei pressi di un noto ristorante, ha chiamato la polizia. “Aiuto, stanno sparando, correte”. Sul posto, intorno alle 15:00, sono intervenute le volanti del Commissariato Spinaceto e, in un parcheggio, sono state trovate due famiglie rom in evidente contesa.

Sono sopraggiunti altri poliziotti, in tutto 7 pattuglie, compresi gli agenti della polizia scientifica. Ma non sono stati trovati i bossoli, cosa che fa pensare che siano stati sparati colpi da una pistola scacciacani. Tra i contendenti c’era una giovane donna rom in stato di gravidanza che, proprio per le sue condizioni, si è sentita male a seguito dell’accaduto. Per lei è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118. La donna è stata portata in ospedale per controlli. Sulla vicenda indaga ora la polizia, per capire a cosa sia dovuta la lite e se, oltre alla pistola scacciacani, ci siano anche altre armi. (Foto Marco Antolini)