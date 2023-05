Roma, coltellate e spari in strada al Quarticciolo: tre feriti

Una lite furibonda, finita a fendenti di coltello e a colpi di arma da fuoco. Momenti concitati, che hanno portato tre persone all’ospedale, da cui due però, hanno preferito fuggire per non farsi identificare. Il terzo, invece, quello ferito da un proiettile, non ha potuto evitare il ricovero: doveva farlo estrarre dal gluteo. E così è stato identificato come un narcotrafficante. L’uomo, un 50enne romano conosciuto alle forze dell’ordine, nel 2004 era stato indagato per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti nell’inchiesta “Replay”. Un’inchiesta che proprio due giorni fa ha visto pronunciare il verdetto di primo grado dal dal Tribunale di Roma, con una condanna, seppur lieve (a 8 mesi di reclusione) per l’uomo.

E quindi, per gli agenti del Commissariato Casilino e della Squadra Mobile che nella serata di ieri, venerdì 26 maggio, sono intervenuti a Roma, in via Ostuni, in zona Quarticciolo, insieme agli agenti della polizia scientifica a seguito della segnalazione di spari in strada, il quadro si fa più chiaro. La lite, infatti, potrebbe essere legata allo spaccio di stupefacenti.

La ricostruzione

Da quanto è stato ricostruito, la lite è iniziata intorno alle 19:00. Ad accorgersene i residenti, allarmati dalle urla. Sono stati loro a chiamare le forze dell’ordine. Ma, una volta che la polizia è arrivata sul posto, non hanno trovato nessuno. L’unica traccia era un furgone che stava lasciando la zona. Gli agenti lo hanno fermato, trovando a bordo il 50enne, che sanguinava dal gluteo. L’uomo si è mostrato poco collaborativo con i poliziotti, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Casilino, dove è stato ricoverato in codice giallo e operato per rimuovere il proiettile.

Ma nello stesso ospedale ieri sera sono arrivati altri due uomini che, secondo le testimonianze dei medici del pronto soccorso, avevano tracce di ferite da arma da taglio, presumibilmente coltellate. I due, non appena hanno visto arrivare le auto della polizia che stavano accompagnando il 50enne in pronto soccorso per il ricovero, si sono dati alla fuga. Questo fa pensare che le tre persone siano legate alla stessa lite.