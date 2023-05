Roma, spari in strada: 50enne ferito al gluteo dopo una lite

È stato ferito da colpi di arma fuoco, che lo hanno ferito al gluteo. Una lite furiosa, finita nel sangue, quella avvenuta nella serata di oggi, venerdì 26 maggio, a Roma, in via Ostuni, in zona Quarticciolo. Protagonisti due uomini, che hanno iniziato una discussione accesa in strada, intorno alle 19:00. Ma dalle parole si è ben presto passati ai fatti e, ad un tratto, uno dei due ha tirato fuori una pistola e ha iniziato a sparare.

La corsa in ospedale

L’aggressore ha colpito il suo avversario, un uomo di 50 anni, al gluteo. I colpi hanno richiamato l’attenzione dei passanti e dei residenti, che, allarmati, hanno chiamato il NUE 112. La persona ferita, intanto, era salita su un furgone e stava cercando di allontanarsi, ma è stata fermata dalla polizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Casilino e della Squadra Mobile.

Il 50enne è stato soccorso e portato in codice rosso presso l’ospedale Casilino, dove in questo momento si trova in camera operatoria. Per l’uomo infatti si è reso necessario un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile che lo ha colpito. Al momento non si conoscono i motivi della discussione. Sono in corso le indagini da parte degli agenti di polizia, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

Gli spari a Castel Romano

Qualche giorno fa, il 10 maggio, un uomo di 56 anni era stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava a Castel Romano, nel piazzale esterno di un magazzino. L’uomo è stato colpito a un braccio da ignoti, che si sono avvicinati per poi fuggire senza lasciare tracce. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di stato. L’uomo ferito è stato portato al Campus Biomedico di Trigoria in codice rosso, ma non in pericolo di vita.