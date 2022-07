Quarticciolo: alla vista della Polizia buttano via la droga, lungo inseguimento per le vie del quartiere

Prima hanno provato a disfarsi della droga, poi hanno cercato di guadagnarsi la fuga scappando in direzioni diverse. Ma per due di loro l’epilogo è stato lo stesso, ovvero l’arresto da parte della Polizia. Un terzo uomo risulta invece ricercato. E’ successo nelle scorse ore al Quarticciolo.

Inseguimento al Quarticciolo

Qui, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del V Distretto “Prenestino”, hanno notato tre uomini sospetti, i quali, subito dopo esser scesi dall’autovettura su cui viaggiavano, si sono disfatti di un involucro contenente sostanza stupefacente, per poi darsi alla fuga seguendo diverse direzioni. Due di loro, dopo un articolato inseguimento, sono stati raggiunti dai poliziotti e bloccati in via Manfredonia, angolo via Ostuni.

Leggi anche: Quarticciolo, controlli straordinari della Polizia: due arresti e sequestro di sostanze stupefacenti

La droga sequestrata

Uno è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina, nonché di circa 21g di marijuana e 11g di hashish. La conseguente perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 38enne ha portato al rinvenimento di ulteriori 98 g. di cocaina e di denaro contante, in banconote di diverso taglio.

In manette due stranieri

Le persone arrestate sono due cittadini di origine magrebina di 38 e 20anni. Il provvedimento è stato poi convalidato. Continuano serrate le indagini per le ricerche del complice.