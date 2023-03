Roma, spaccio di droga finisce nel sangue al Quarticciolo: due i feriti, uno è grave

Una lite in strada per questioni di droga, nelle prime ore di stamattina, è finita nel sangue. L’allarme per uno scontro a coltellate in via Manfredonia, nella zona di Quarticciolo, è stato dato un residente svegliato dalle grida. La Polizia è accorsa e ha trovato un uomo riverso sull’asfalto in una pozza di sangue.

La violenta lite finita nel sangue

La vittima della violenta aggressione è stato trasferito d’urgenza all’Umberto I, ma solo dopo aver fornito alcune informazioni su quanto era accaduto agli investigatori, ai quali ha anche consegnato il documento di uno degli aggressori. Sembrerebbe infatti che si sia trattato di una feroce lite per una questione di droga e, tra gli indumenti sequestrati dagli agenti, sono state rinvenute alcune dosi.

Ma la discussione sarebbe nata altrove, a circa 800 metri dal luogo in cui è stato trovato l’uomo ferito. Gli agenti della Scientifica hanno seguito la scia di sangue per arrivare nel punto esatto nel quale sembra sia iniziata la lite, probabilmente per questioni di droga. L’aggredito, dopo essere stato raggiunto da una coltellata alla gamba avrebbe cercato di scappare e sarebbe riuscito a raggiungere via Manfredonia. Ed è lì che è stato trovato dalla Polizia il 40enne di origini marocchine ferito, trasportato d’urgenza all’Umberto I, mentre dal Policlinico Casilino è arrivata la notizia di un 25enne romano, raggiunto da tre coltellate, una a un polmone, in gravi condizioni. Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva e si ritiene sia coinvolto nella lite.

Tre le persone coinvolte nello scontro

Lo scontro, secondo gli inquirenti, ha coinvolto tre persone e ora si cerca proprio l’amico del 25enne, denunciato per detenzione ai fini di spaccio, che lo avrebbe accompagnato in ospedale. Gli investigatori ritengono, quindi, si sia trattato di una lite per questioni di droga finita male e , ora, cercano il terzo soggetto che, al momento, ha fatto perdere le sue tracce.