Roma, somministra alimenti senza permessi e con… animali infestati: multa e richiesta di chiusura

Multa salata e richiesta di sospensione temporanea per un locale in via Tiburtina, nel quale sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali, evidenziate anche dal rinvenimento di animali infestanti. Gli agenti della Polizia che hanno fatto il blitz all’interno dell’esercizio commerciale hanno, poi, riscontrato anche altre violazioni.

I controlli nel locale e l’accertamento delle carenze igienico-sanitarie

Nel corso dei controlli che sono stati volti all’interno dell’attività oltre ad accertamenti sullo stato dei luoghi sono state svolte anche indagini di carattere amministrativo. E, nel corso, degli accertamenti i poliziotti hanno riscontrato che la mancanza dell’autorizzazione necessaria per la trasformazione di alimenti e la successiva somministrazione al pubblico. Una violazione quest’ultima che ha comportato al titolare del locale non solo una multa di 3.500 euro, ma anche un provvedimento, al momento in itinere, di sospensione temporanea dell’attività.

I controlli della Polizia sul territorio per gli esercizi che somministrano alimenti al pubblico

Gli accertamenti sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono costanti. Si tratta di verifiche che sono volte a tutelare la salute pubblica, con indagini mirate a controllare che vengano rispettate le regole che garantiscono le condizioni igienico-sanitarie adatte a un’attività che vende alimenti al pubblico.

Solo un giorno fa in zona Cipro sempre la Polizia ha proceduto a disporre la chiusura di un locale nel quale sono stati trovati escrementi di topo e cibi scaduti. E qualche giorno prima in un bar di Centocelle è stata riscontrata la presenza di blatte e in quel caso gli agenti intervenuti insieme agli ispettori dell’Asl hanno disposto la sospensione dell’attività commerciale. Anche nell’esercizio su via Tiburtina la Polizia ha avviato le pratiche per chiedere la sospensione dell’attività seppure in questo caso la richiesta si basa sulla mancanza dei permessi per la trasformazione e la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari.