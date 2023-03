Roma, escrementi di topo e cibi scaduti: chiuso un locale in zona Cipro

attività di somministrazione situata in zona Cipro. Violazioni igienico-sanitarie per le quali è stata disposta la Tante, troppe irregolarità quelle riscontrate all’interno di un’situata in zona Cipro. Violazioni igienico-sanitarie per le quali è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale a seguito di un intervento congiunto effettuato dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e gli ispettori dell’Asl.

Nel corso dell’ispezione riscontrate serie irregolarità igienico- sanitarie

I Gruppo Prati all’interno del locale. Una ispezione che ha portato a rilevare diverse irregolarità di natura igienico sanitaria: alimenti conservati in maniera difforme da quanto previsto dalla legge, cibi scaduti e la presenza di Si è trattato di controlli svolti dagli agenti delall’interno del locale. Una ispezione che ha portato a rilevare diverse irregolarità di natura igienico sanitaria: alimenti conservati in maniera difforme da quanto previsto dalla legge, cibi scaduti e la presenza di escrementi di topo sul pavimento. Una costatazione che ha comportato il provvedimento di chiusura , emesso dalla Asl di zona, per la tutela della salute dei consumatori e degli avventori del locale.

Le Forze dell’ordine hanno trovato anche le uscite di sicurezza ostruite

Ma nel corso delle indagini svolte all’interno dell’attività sono state anche riscontrate violazioni per quanto riguarda le uscite di sicurezza. Queste ultime, infatti, sono risultate ostruite. Ed è anche su questo punto che si è soffermata l’attenzione degli inquirenti che stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificarne la regolarità. Per tutte le irregolarità riscontrate la task force intervenuta non ha proceduto solo a disporre la chiusura del locale, ma ha anche elevato sanzioni amministrative di oltre 8mila euro.