Roma, escrementi di topo sul cibo in vendita: chiusi due negozi (FOTO)

Controlli dei Carabinieri di Tor Bella Monaca insieme al personale della Asl Roma 2. Oggetto delle verifiche esercizi commerciali, negozi di vicinato e minimarket. Nei casi più gravi sono state disposte anche delle chiusure temporanee ai danni delle attività, in altri sono state elevate delle sanzioni in virtù delle irregolarità riscontrate. Ma ecco tutti i particolari.

I controlli, inseriti in un ampio quadro di attività di verifica del rispetto delle norme relative alla tutela ambientale, si sono svolti per tutta la mattinata di ieri, venerdì 3 febbraio 2023. A questo proposito i Carabinieri di Tor Bella Monaca, unitamente al personale dell’ASL Roma 2 come detto, hanno effettuato una serie di controlli all’interno di vari esercizi commerciali del quartiere. Il bilancio delle attività è di 6 esercizi pubblici controllati di cui 4 sanzionati. Nei pressi di viale Duilio Cambellotti, zona Torre Gaia/Torre Angela, il titolare di un bar è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro, poiché all’interno dei locali i militari e gli ispettori dell’Asl, hanno accertato l’assenza del previsto locale adibito a spogliatoio e altre violazioni di carattere strutturale e documentale. Stessa sorte anche per un minimarket gestito da una cittadina eritrea; nel negozio i Carabinieri oltre a riscontrare l’assenza di un locale adibito a spogliatoio, hanno accertato anche inadeguatezze strutturali inerenti al sistema di areazione.

Chiuso negozio gestito da cittadini del Bangladesh a Prato Fiorito

Nei pressi di via Roccalumera invece, i militari hanno sanzionato e chiuso temporaneamente due negozi di vicinato gestiti da altrettanti cittadini del Bangladesh. La sospensione temporanea della licenza è scattata a seguito dei controlli che hanno fatto emergere gravi condizioni igienico sanitarie, in quanto è stata riscontrata la presenza di escrementi di roditori su prodotti alimentari esposti per la vendita al pubblico. Appena due giorni fa, a Tor Bella Monaca, un altro negozio era stato chiuso per le stesse motivazioni.

