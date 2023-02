Roma, chiuso un negozio a Tor Bella Monaca: escrementi di topi tra gli alimenti (FOTO)

Vanno avanti incessantemente i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca volti al contrasto di ogni forma di illegalità. Gli ultimi, in ordine di tempo hanno portato all’arresto di 3 persone, a una denuncia e un negozio di alimentari chiuso temporaneamente per irregolarità sulle norme igienico sanitarie.

Arrestata una pusher: era in possesso di cocaina

Una donna è stata notata dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto nella nota “piazza” di spaccio di via dell’Archeologia. I militari hanno deciso di procedere a un controllo mirato e hanno constatato che si trovava in possesso di 27 dosi di cocaina e 110 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il provento di pregressa attività illecita.

Ma le attività di controllo da parte degli uomini dell’Arma in zona sono proseguite e hanno individuato 2 persone, nei pressi di Largo Ferruccio Mengaroni che sono risultati destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Un 33enne straniero è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di un involucro contente hashish, dopo aver cercato di eludere il controllo dei Carabinieri.

Escrementi di topi in un negozio

I Carabinieri unitamente al personale dell’ASL Roma2 hanno controllato diversi negozi di vicinato. In uno in particolare, dove sono state rilevate diverse gravi carenze igienico sanitarie, riscontrando la presenza di escrementi di roditori in prossimità dei luoghi dove erano esposti e conservati prodotti alimentari in vendita al pubblico, il titolare è stato sanzionato.

Di fronte a quello stato di fatto i militari hanno anche proceduto alla sospensione temporanea della licenza, almeno fino alla completa eliminazione delle violazioni igienico sanitarie riscontrate che mettono in pericolo la salute dei consumatori.

I controlli delle forze dell’ordine nel quartiere situato nella periferia est della Capitale andranno avanti costantemente per reprimere e prevenire ogni tipo di comportamento illecito al fine di garantire la sicurezza dei residenti.