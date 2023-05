Pomezia, ruba uno smartphone ma viene ripreso dalle telecamere, poi la localizzazione porta i proprietari al campo rom

Ha visto che il negozio era vuoto ed è entrato, nella speranza che ci fosse qualcosa da poter sgraffignare. Ed effettivamente, guardandosi attorno, il giovane ha notato, sul bancone della cassa, uno smartphone di ultima generazione. E lo ha rubato, anche se con qualche apparente tentennamento, almeno da quello che hanno mostrato le immagini che hanno ripreso la scena.

Il furto è avvenuto questa mattina a Pomezia, qualche minuto prima delle 10:00, in un noto centro estetico in via Ovidio, Crystal. La titolare, che aveva aperto da circa mezz’ora, era andata in bagno e aveva lasciato il suo telefono nel bancone con il computer acceso, accanto al Pos per i pagamenti e al cassetto della cassa, per fortuna vuoto in quel momento della giornata.

Il furto “tentennato”

Nel video, girato dalle telecamere di sorveglianza del centro estetico, si vede entrare il ragazzo. Scuro di carnagione, di probabile origine straniera, il giovane si guarda intorno. Punta subito al piccolo bancone, vede cosa c’è, fa un passo avanti, poi guarda anche in altri posti. Sembra ripensarci, ha visto già il telefono: lo prende una prima volta, fa per metterselo in tasca, poi lo riposa. Guarda se arriva qualcuno, ascolta se ci sono rumori, poi lo prende di nuovo. Anche questa volta sembra che lo stia per infilare nei pantaloni, ma forse un rumore lo mette in guardia e lo riposa al suo posto.

Il ragazzo si mette quasi sull’attenti, cerca di captare movimenti e suoni provenienti dal negozio. Poi si tranquillizza, allunga ancora la mano, tocca il telefono, sta per prenderlo. Ma la ritrae. E infine arriva il momento giusto. Afferra lo smartphone, lo tiene stretto nella mano ed esce dal negozio, mentre lo infila finalmente nella sua tasca.

La localizzazione: il campo rom di Castel Romano

La titolare, uscita dal bagno, non ha più trovato il suo cellulare e, immediatamente, ha capito che le era stato rubato. Ha quindi guardato le immagini della videocamera e chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, acquisendo i filmati registrati in negozio.

Nel frattempo, però, grazie al sistema di localizzazione del telefono, un iPhone di ultima generazione, il telefono è stato individuato al campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Adesso la cosa difficile sarà recuperarlo, proprio perché si trova all’interno del campo rom. Vi terremo informati.

Furti a ripetizione

Sempre questa mattina lo stesso soggetto avrebbe compiuto altri furti nei negozi adiacenti al centro estetico. “Non se ne può più”, commentano i commercianti di zona. “Ogni giorno viene colpito qualcuno. A volte sono furti di giorno, con individui che entrano nei negozi e rubano con noi all’interno. Altre, invece, succede di notte: ci si ritrova il negozio con un buco nel muro o con la vetrina sfondata. Ma il problema è che alcuni neanche denunciano, quindi è come se non fosse accaduto nulla…”