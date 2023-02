Castel Romano, 24enne chiede un passaggio e deruba automobilista: ‘Sono Valeria la zingara’

Era ferma in strada, con la speranza che qualcuno si fermasse. Ma non certo per aiutarla. Lei, dietro la scusa del passaggio, aveva un piano ben architettato: doveva derubare l’automobilista di turno, che sarebbe caduto in quella trappola. E dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Lei, una ragazza di 24 anni, a fine novembre si trovava a Castel Romano, in strada, quando ha chiesto un passaggio a un giovane. Che vedendola lì da sola si è fermato. Senza pensarci due volte.

Il ‘finto passaggio’ a Castel Romano

Una richiesta, che si è poi rivelata falsa. Un passaggio in macchina che nascondeva ben altro. Una volta a bordo dell’auto, infatti, la 24enne, che si era presentata come ‘Valeria la zingara‘, ha minacciato il ragazzo. Avrebbe estratto un’arma, l’avrebbe tirata fuori dalla tasca, se lui non le avesse consegnato telefono e portafogli. Per timore, per evitare conseguenze, l’automobilista ha accontentato quella richiesta e le ha dato tutto quello che aveva. Un passaggio, finto in realtà, che si è trasformato in un incubo.

L’arresto

Dopo mesi di indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma – Tor de’ Cenci, la 24enne è stata fermata nel pomeriggio di ieri dai militari della Compagnia di Pomezia. Che, su delega della Procura della Repubblica di Roma, l’hanno arrestata perché gravemente indiziata del reato di rapina. Per la 24enne, già nota alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere.

E non è certo la prima volta che accade. Sempre più spesso, infatti, gli automobilisti finiscono nella trappola dei truffatori. C’è chi simula un incidente, chi con la scusa dello specchietto rotto avvicina la vittima di turno. E chi, come in questo caso, chiede un passaggio. E approfitta della bontà per mettere a segno i colpi e lasciare senza soldi e smartphone i conducenti delle vetture.