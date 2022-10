Giallo ad Ardea, la trans trovata morta è Naomi Cabral: caccia all’ultimo cliente

Ardea. Il suo cadavere giaceva nella sua stanza. Lo hanno ritrovato nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, 5 ottobre, in un hotel di Ardea, più precisamente a Tor San Lorenzo.

L’identità del corpo ritrovato ad Ardea

Il suo nome era Naomi Cabral, donna transgender sulla cinquantina, di origine argentina: il suo corpo era riverso sul letto della sua stanza, privo di vita già da qualche tempo. Ad insospettire il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, principalmente, è stata la posizione del cadavere.

La macabra scoperta dell’amica

Pare che a fare la macabra scoperta, per prima, sia stata un’amica della vittima, preoccupata per le sue condizioni di salute, dal momento che non si era presentata ad un incontro che avevano fissato tra di loro. Ma quando nel primo pomeriggio di mercoledì scorso si è presentata in camera sua, le preoccupazioni hanno lasciato il posto ad un macabra certezza.

Le piste seguite dagli inquirenti

Per il momento, non è dato conoscere le cause che hanno portato alla morte di Naomi, ma comunque gli inquirenti non vogliono escludere nessuna pista: non è escluso, ad esempio, che si trovasse con qualcuno nelle ore precedenti al decesso. Pare che la morte si sopraggiunta diverse ore prima del ritrovamento.

L’esame del medico legale

Ad un primo esame del medico legale, pare non risultino, però, segni di violenza sul corpo, come ad esempio colpi inferti con arma da taglio oppure da fuoco. Neppure ecchimosi e tracce di colpi subiti. Bisognerà andare più a fondo, forse cercare qualche lesione ”interna” dovuta all’assunzione di sostanze, ma solamente l’autopsia potrà dirlo, la quale è stata disposta dalla Procura di Velletri. Una volta ottenuti i risultati, si potrà fare chiarezza su quanto realmente accaduto quel giorno.