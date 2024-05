Grave incidente sull’A12 Roma Civitavecchia, schianto tra bus turistico e furgone

Brutto incidente nella mattinata di oggi, giovedì 2 maggio 2024, lungo l’autostrada A12 Roma Civitavecchia. A scontrarsi sono stati un furgone e un bus turistico: c’è un ferito grave. I passeggeri del pullman sono stati fatti scendere sull’autostrada, tutti gli aggiornamenti.

Grave incidente stamani sull’autostrada A12 Roma Civitavecchia teatro di un violento scontro tra un pullman che trasportava turisti e un furgone. I due mezzi, per cause in fase di accertamento, sono entrati in collisione: l’impatto è stato tremendo e ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto, all’altezza del km 27 in direzione Roma, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Presente anche il personale di Autostrade per l’Italia.

Un ferito grave nell’incidente di oggi sulla Roma Civitavecchia

E proprio ai Vigili del Fuoco – giunti dal distaccamento di Cerveteri con la squadra 26/A – è toccato il compito più arduo, ovvero quello di tirare fuori l’uomo dal veicolo finito peraltro ribaltato su un fianco e rimasto completamente ‘accartocciato’. Gli operatori infatti, avvalendosi della specifica strumentazione in dotazione per casi del genere (quali cesoie e divaricatori), hanno faticato non poco per estrarlo dal mezzo.

Alla fine però, grazie al lavoro svolto senza sosta, il conducente è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza in Ospedale all’Aurelia Hospital dove è giunto in codice rosso. Il sinistro, secondo quanto ricostruito, si è verificato quando erano da poco passate le 11.30 circa.

Illesi i passeggeri del bus, A12 chiusa: traffico in tilt

Tanto spavento ma nessuna conseguenza invece per tutti gli occupanti del bus, carico di turisti spagnoli, i quali sono stati fatti scendere dal mezzo. Ripercussioni e disagi sono presenti tuttora lungo il tratto autostradale interessato dall’incidente – che è stato chiuso – con la circolazione bloccata verso Roma tra Cerveteri e Torrimpietra.

