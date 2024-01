Incidente a Santa Marinella, si ribalta camion sull’A12: ferito autista

Il conducente di un camion è rimasto ferito in un incidente, dopo che il mezzo si è ribaltato, alle 12.30 di oggi, venerdì 19 gennaio 2024, sull’autostrada A12 in direzione Nord al chilometro 47, all’altezza di Santa Marinella.

Incidente sull’autostrada A/12 all’altezza di Santa Marinella

Il camion trasportava polverulenti cementizi. L’autista è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. E’ stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare la carreggiata interessata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogru AG/17, è intervenuta la polizia stradale.

I precedenti. San Cesareo, incidente mortale su via Casilina: tratto chiuso

A causa di un incidente stradale, è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 6 “Casilina” in entrambe le direzioni, all’altezza del km 32,200 a San Cesareo in provincia di Roma.

Incidente su via Casilina all’altezza di San Cesareo

Nell’incidente – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. Il traffico viene momentaneamente deviato sulla SR155 “di Fiuggi”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente mortale sulla Casilina: perde la vita un 39enne

Alle tre lo schianto. Poi i soccorsi e la paura, fino al verdetto inevitabile. Perde la vita un 39enne vittima di un incidente lungo il tratto della variante Casilina che collega Ceccano a Frosinone. La macchina, Alfa 147 nera, si schianta contro la recinzione dell’azienda Rotondi Infissi dopo essere uscita fuori strada.

Il giovane ha perso il controllo del veicolo e lo scontro si è rivelato fatale. Sul posto, in via Giovanni Iacobucci, sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Presente anche la polizia stradale. Le autorità hanno estratto l’uomo dall’abitacolo ma non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono stati inutili, è stato possibile soltanto dichiarare il decesso.