Grave incidente a Roma, coinvolta ambulanza: due feriti in codice rosso

Grave incidente avvenuto intorno alle ore 10 di lunedì 15 gennaio 2024 a Roma. Il sinistro è avvenuto tra via Rinchi e via Prenestina ed ha coinvolto un’ambulanza in servizio di emergenza ed un’autovettura modello Nissan. A bordo del veicolo, al momento dell’impatto, c’erano un uomo e una donna, entrambi nati nel 1944, che sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni il primo e all’Umberto I la seconda.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. “E’ fondamentale tutelare la salute di chi sta affrontando da sempre l’emergenza in prima linea”, ha commentato Massimiliano Scermino di Ugl Salute.

Il precedente. Incidente sulla Pontina, mezzo pesante di traverso: chiuso tratto di strada

A causa di un mezzo pesante in avaria, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 148 “Pontina”, in direzione Latina/Terracina, all’altezza del km 21. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è intraversato ed ha occupato parte della sede stradale. Il traffico viene temporaneamente deviato verso Pratica di Mare.

Dopo circa due ore e 30 minuti, il tratto stradale che era stato interdetto al traffico è stato riaperto.



Nuovo grave incidente sulla via Pontina, dove due persone sono rimaste ferite all’altezza del territorio di Aprilia. A scontrarsi lungo la strada sono state due autovetture, una Citroen e una BMW, con una delle macchine che si è anche capovolta dopo il violento impatto. Nello scontro, due persone sono rimaste gravemente ferite, richiedendo l’intervento dei paramedici e addirittura il servizio di elisoccorso.

Gravissimo incidente: la vicenda ad Aprilia

Erano le 10.30, quando i due veicoli sono arrivati in collisione tra loro. Secondo le prime ricostruzioni, la Citroen che viaggiava in direzione di Latina ha invaso la corsia dove viaggiava la BMW, arrivando all’accidentale scontro. Proprio a causa dell’impatto molto violento anche per le alte velocità, la Citroen si sarebbe capovolta.

Le condizioni degli automobilisti coinvolti

Per estrarre i conducenti della BMW e la Citroen è servito l’apporto dei Vigili del Fuoco: i pompieri, dopo diversi minuti, hanno estratto due persone dalle lamiere e li hanno consegnati alle cure dei sanitari del 118. È servito l’elisoccorso per il signore di 50 anni, che per le gravi ferite riportate ha avuto bisogno di un trasferimento presso l’Ospedale San Giovanni di Roma. L’altra persona ferita, una donna di 40 anni, è stata trasportata in codice rosso presso l’Ospedale di Aprilia, ma non risulta in pericolo di vita.