Gravissimo incidente a Roma: auto contro un semaforo, muore 26 enne. Altre due persone ferite

Incidente mortale a Roma oggi lunedì 6 maggio in Viale di Torre Maura. La vittima aveva 26 anni. Fatale per lui lo schianto contro un semaforo: a bordo c’erano altre due persone che sono rimaste ferite. Chiusa la strada.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Stanotte, intorno alle 4.30, un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in un drammatico sinistro avvenuto lungo Viale di Torre Maura. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo. Rimaste ferite invece le altre due persone che si trovavano a bordo del veicolo, una Citroen C1, che ha finito la sua corsa contro un semaforo. Uno schianto violentissimo, che non ha lasciato scampo al conducente.

Incidente mortale oggi a Roma: auto contro un semaforo in Viale di Torre Maura

L’impatto è avvenuto in corrispondenza del civico 82 di Viale di Torre Maura. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute per i rilievi le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Per quanto riguarda le due passeggere rimaste ferite nell’incidente, una è stata trasportata al Policlinico Casilino, l’altra al Policlinico di Tor Vergata. Secondo quanto appreso dalla redazione de Il Corriere della Città non risulterebbero in pericolo di vita, ma si attendono ulteriori aggiornamenti circa le loro condizioni di salute.

Strada chiusa

Per consentire i soccorsi nonché i rilievi dell’incidente mortale un tratto di Viale di torre Maura è stato chiuso in direzione Palmiro Togliatti all’altezza dell’Hotel. Mentre scriviamo proseguono gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da capire anche se vi siano stati o meno altri veicoli coinvolti nell’incidente o se la macchina in cui viaggiava il giovane abbia fatto tutto da sola. Intanto, purtroppo, il lungo elenco delle vittime della strada a Roma continua ad allungarsi.