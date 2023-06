Incidente mortale a Formia, la vittima è Davide Rossillo

Si chiamava Davide Rossillo l’uomo di 53 anni rimasto vittima del terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, a Formia, in via Unità d’Italia, intorno alle ore 17:00.

Il 53enne, che si trovava a bordo del suo scooter in direzione di Formia, si è scontrato con un furgone. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Rossillo abbia urtato il camion sul retro: uno schianto violento e fatale.

I tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Formia e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 53enne senza riuscirci. Nel frattempo erano intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri, oltre a un’eliambulanza. Ma ogni tentativo è stato vano.

I caschi bianchi hanno chiuso il tratto di strada per poter effettuare i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e per consentire i soccorsi.

Chi era Davide Rossillo

Davide Rossillo, di Gaeta, era molto conosciuto anche a Formia, dove gestiva la galleria d’arte “Davide Rossillo Contemporary” in via XXIV Maggio. Era conosciuto nel mondo dell’arte in quanto fondatore del festival di arte contemporanea “Memorie Urbane”. Era sposato e aveva due bambini ancora piccoli.

Oltre che nel mondo artistico, era anche un noto imprenditore del settore turistico, fondatore del brand “Un letto a Gaeta”. Era inoltre presidente di Turismo Creativo, un’agenzia di comunicazione. Inoltre organizzava organizzatore di eventi, tra cui ricordiamo Memorie Urbane, Inattesa e 25 Novembre. Sia Gaeta che Formia, le due cittadine che maggiormente frequentava, sono rimaste sconvolte dalla sua scomparsa e si sono strette attorno alla famiglia.