Incidente mortale a Roma: la vittima è il noto Avvocato Andrea Prosperi

Aveva solo 48 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri a Roma nel quartiere Prati. Uno scontro, avvenuto tra una moto e un’auto, che non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il trasporto in Ospedale infatti l’uomo è deceduto di lì a poco.

La vittima era un noto avvocato di Roma

La vittima del sinistro si chiamava Andrea Prosperi ed era un noto avvocato di Roma. Tra il 2007 e il 2009 è stato sposato anche con l’ex Miss Italia Gloria Bellicchi. Ieri la sua vita è stata spezzata nel drammatico incidente avvenuto in Via Ruggero di Lauria intorno all’ora di pranzo. Fatale per lui è stato l’impatto tremendo sull’asfalto.

L’incidente mortale a Prati

Nel sinistro è rimasta coinvolta una BMW, guidata da una donna di 55 anni, e lo scooter SH 300 guidato dall’Avvocato Andrea Prosperi. Nell’urto, violentissimo, l’uomo è sbalzato e ha riportato ferite gravissime. Subito soccorso, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Ma le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poco tempo. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 48enne è morto in ospedale.

I rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale del l I Gruppo Prati. I caschi bianchi dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, per risalire alle responsabilità di quanto accaduto. La donna alla guida della Bmw si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Su di lei sono stati effettuati gli esami tossicologici come da prassi.