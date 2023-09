Incidente mortale su via Ostiense, auto contro moto: perde la vita un centauro

Dramma alle prime ora di mercoledì 13 settembre 2023 su via Ostiense, nel tratto che va da Ostia Antica ad Acilia. Un terribile impatto tra un’automobile e una moto ha causato la morte del centauro. L’uomo, a causa dello schianto, è stato sbalzato sull’asfalto e ha perso la vita. Sono risultati inutili tutti i tentativi di salvezza da parte dei sanitari del 118, accorsi sul posto.

Tragedia su via Ostiense, tra Ostia Antica ed Acilia: muore un centauro

La polizia locale e i sanitari del 118 sono giunti sul posto poco dopo il terribile incidente, costato la vita a un centauro. I medici, dopo aver tentato di rianimare l’uomo, hanno dovuto purtroppo constatare il decesso. Gli agenti della polizia locale, invece, sono intervenuti per gestire il traffico dopo la chiusura stradale del tratto interessato. L’incidente è avvenuto su via Ostiense, all’altezza di un supermercato, nel tratto che va da Ostia Antica ad Acilia.

Resta da stabilire la dinamica dell’incidente. Secondo le primissime informazioni – ancora però tutte da accertare – sembra che possa essere avvenuto un sorpasso azzardato. L’automobile e la moto sono così finite una contro l’altra. L’impatto è stato quindi inevitabile e ad avere la peggio è stato il centauro.

Traffico paralizzato nel tratto interessato dall’incidente

Il traffico è risultato paralizzato. E’ gestito dagli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare. L’incidente sulla SS8 Bis Via Ostiense ha bloccato la circolazione verso Roma. Ripercussioni sul traffico sono segnalate all’altezza di Viale Charles Lenormant, e chiusura confermata dai Vigili Urbani che stanno operando per deviare il traffico dal semaforo di Ostia Antica fino a Via del Fosso di Dragoncello. Lunghe code per l’incidente si sono formate anche sulla Via del Mare tra Acilia e Vitinia in direzione Roma.