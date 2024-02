Incidente mortale sulla Migliara 51: è la seconda vittima in tre giorni | FOTO

Incidente mortale stamattina sulla Migliara 51 in provincia di Latina. E’ il secondo sinistro dall’esito mortale nello spazio di tre giorni. Domenica, a Pontinia, aveva perso la vita il 39enne Riccardo Giorgi. E oggi un’altra tragedia.

E’ una delle arterie principali della provincia di Latina e, purtroppo, anche una delle più pericolose. La Migliara 51 torna anche oggi al centro delle cronache pontine per l’ennesimo grave incidente stradale che è costato la vita – secondo le prime informazioni disponibili – ad una persona. L’impatto ha coinvolto due mezzi e uno di questi è finito ribaltato nei campi.

Incidente mortale a Sezze oggi 28 febbraio 2024

Lo scontro è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio con Via del Murillo, nel territorio comunale di Sezze. Oltre alla persona deceduta, ci sarebbero altri due feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale delle sezioni di Aprilia e Latina, oltre che chiaramente ai mezzi di soccorso. Al momento non sono note le generalità della vittima. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 8.00 di oggi mercoledì 28 febbraio 2024.

Orlando Quattrini (FDI): “Mettere subito in sicurezza l’incrocio”

A seguito dell’accaduto è intervenuto in questi minuti Orlando Quattrini di Fratelli D’Italia. “L’incrocio della Migliara 45 va subito messo in sicurezza. Ancora un altro incidente, l’ennesimo, questa volta con un triste epilogo, con una persona che ha perso la vita e altre due rimaste ferite. In consiglio comunale abbiamo presentato interrogazioni a non finire nel tentativo di mettere in sicurezza questo incrocio, quello della Migliara 45 con Via del Murillo a Sezze”.

“Chiediamo al Sindaco Lidano Lucidi di farsi carico della problematica, di attivarsi con la Provincia di Latina per il tratto di sua competenza per mettere definitivamente in sicurezza questo pericolosissimo incrocio.

Una segnaletica migliore, una rotonda, oggi avrebbero potuto salvare una vita”, questa la nota diffusa poco fa.

Foto nell’articolo da Facebook: Orlando Quattrini