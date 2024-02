Esce in bici per allenarsi, SUV lo travolge e lo uccide: addio a Riccardo Giorgi

Tragedia nel weekend in provincia di Latina dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un SUV. Purtroppo per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima lascia moglie e due figli.

Tornano a macchiarsi di sangue le strade del Lazio teatro dell’ennesima tragedia. Ieri, domenica 25 febbraio 2024, un terribile sinistro ha coinvolto una bicicletta ed un SUV. Ad avere la peggio è stato il ciclista che è deceduto in seguito alle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale unitamente ai Vigili del Fuoco.

Incidente mortale a Pontinia: la vittima è Riccardo Giorgi

L’impatto si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la Migliara 51 all’interno del territorio comunale di Pontinia. La vittima si chiamava Riccardo Giorgi, di professione tecnico radiologo al Santa Maria Goretti di Latina. Tra le sue passioni c’era anche quella per la bici: e ieri era uscito per allenarsi quando all’improvviso si è consumato il dramma. Una domenica come tante altre con un epilogo però drammatico.

Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo, di 39 anni, sposato e con due figli, è entrato infatti in collisione con l’auto, una Ford Kuga, guidata da un uomo di 50 anni. L’impatto è stato piuttosto violento è il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto. Ferito in modo lieve anche l’automobilista. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Denunciato per omicidio stradale l’automobilista

Secondo quanto riportato da Repubblica l’uomo alla guida del SUV, sottoposto come da prassi agli accertamenti di rito (i cui esiti non sono stati resi ancora noti), è stato denunciato per omicidio stradale. Proseguono ad ogni modo gli accertamenti dei caschi bianchi per fare piena luce sull’accaduto.