Incidente mortale sulla Pontina: scontro tra 4 mezzi, automobilista precipita dal cavalcavia

Ancora sangue sulla Pontina, la statale 148 che per l’ennesima volta è ‘teatro’ di un incidente gravissimo, con il peggiore degli epiloghi. A scontrarsi, all’altezza del km 72, nel territorio di Latina, ben quattro mezzi, due sono furgoni. Un impatto violento e fatale che non ha lasciato scampo a un automobilista, che è stato sbalzato fuori dall’auto ed è precipitato dal cavalcavia di via del Lido.

Incidente mortale sulla Pontina

Un impatto violentissimo, uno scontro che ha causato la morte di un automobilista. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, di cui al momento non si conoscono le generalità, inutili tutti i tentativi di soccorso. Oltre alla persona deceduta, si registrano feriti, ma attualmente non sono note le loro conduzioni di salute.

La dinamica dell’incidente, in ogni caso, è al vaglio della Polizia Stradale di Latina, che dovrà ricostruire i fatti e capire cosa sia successo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: da più di un’ora si registrano code all’altezza di Latina, in entrambe le direzioni.

E’ stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 “Pontina”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 72 e il traffico è provvisoriamente deviato in complanare. Sul posto del tragico incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità.

(Foto di repertorio)