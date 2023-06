Incidente mortale tra Borgo Montello e Cisterna, la vittima aveva 62 anni: grave anche l’autista del camion

Emergono i primi particolari sul drammatico incidente avvenuto oggi pomeriggio in Via Nettuno tra Borgo Montello e Cisterna di Latina. Tre i mezzi coinvolti: un camion, un furgoncino (dove si trovava le persona deceduta) e un’autovettura. Davvero drammatico il bilancio che conta, oltre alla vittima, anche un ferito in gravi condizioni. Miracolosamente illesa, almeno in apparenza, la terza persona rimasta coinvolta – si tratta di una donna – che è comunque stata soccorsa dal 118 per accertamenti.

Incidente mortale tra Latina (Borgo Montello) e Cisterna oggi 16 giugno 2023

L’incidente mortale si è verificato lungo Via Nettuno, una strada che “taglia” la Pontina e conduce da Borgo Montello, frazione di Latina, a Cisterna. Qui, poco prima delle ore 15.00 di venerdì 16 giugno 2023, un camion Eurocargo 180-250, un furgone Fiat Ducato ed una autovettura Hyundai Kona Hybrid, si sono scontrati in circostanze tuttora da chiarire. L’impatto è stato violento con i mezzi finiti accartocciati uno sull’altro.

Chi è la vittima

A perdere la vita è stato l’autista del furgone che è deceduto sul colpo. La vittima, nata a Cisterna ma residente a Velletri, aveva 62 anni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso (compresa l’eliambulanza), i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale (che ha chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente, e la Polizia Stradale che si sta occupando tuttora dei rilievi.

I feriti

Per estrarre i conducenti dei mezzi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con diverse squadre sia da Aprilia che da Latina. L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito in modo grave e successivamente, una volta estratto dalle lamiere, è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Risulta apparentemente illesa – ma sotto choc chiaramente – la donna che era alla guida della vettura la quale, comunque, è stata soccorsa dal personale sanitario per maggiori accertamenti. Nel contempo tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza.

