Incidente mortale tra Borgo Montello e Cisterna, tremendo scontro tra tre veicoli: 62enne estratto senza vita dalle lamiere

Incidente mortale tra Cisterna e Borgo Montello oggi pomeriggio, venerdì 16 giugno 2023. Un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un tremendo scontro tra un’auto, un furgone ed un camion. L’impatto, avvenuto intorno alle 15.00 di oggi in Via Nettuno, non gli ha lasciato scampo. Sul posto stanno operando la Polizia Stradale (che sta gestendo l’intervento), i Vigili del Fuoco, e la Polizia Locale. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Nello scontro altre due persone sono rimaste ferite. La vittima aveva 62 anni. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi ai feriti e le successive operazioni di rimozione dei veicoli.

Incidente mortale in Via Nettuno tra Borgo Montello e Cisterna oggi 16 giugno 2023

L’incidente mortale si è verificato lungo Via Nettuno, tra Borgo Montello, frazione di Latina, e Cisterna. Tre i veicoli coinvolti: si tratta di un camion Eurocargo 180-250, un furgone Fiat Ducato ed una autovettura Hyundai Kona Hybrid, scontratisi in circostanze tuttora da chiarire. L’impatto è stato violento con i mezzi finiti accartocciati uno sull’altro.

Chi è la vittima, c’è un altro ferito grave

Drammatico il bilancio: un morto e un altro ferito grave. A perdere la vita è stato l’autista del furgone che è deceduto sul colpo. La vittima, nata a Cisterna ma residente a Velletri, ai Castelli, aveva 62 anni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso (compresa l’eliambulanza), i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale (che ha chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente) e la Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi. L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito in modo grave e successivamente, una volta estratto dalle lamiere, è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Risulta apparentemente illesa – ma sotto choc chiaramente – la donna che era alla guida della vettura la quale, comunque, è stata soccorsa dal personale sanitario per maggiori accertamenti. Nel contempo tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza.

